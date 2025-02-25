《台東》元宵遶境炮放太多 台東天后宮：要減少

檢討會上，天后宮董事長林有德（中）強調，台東元宵傳統並不是大肆燃放爆竹。（記者劉人瑋攝）

2025/02/25 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府昨天舉辦元宵遶境檢討會，針對燃放鞭炮過多、遶境隊伍隨地便溺等亂象，各單位頭人既憤慨又無奈，未來可能朝向減少炮量、設置廁所。天后宮董事長林有德說，東港炮炸得少、香客更多，台東傳統才不是瘋狂炮炸，實該改變。

檢討會中，天后宮、縣府民政處、環保局、警消及縣議員張國洲、李建智等人到場，由縣府秘書長盧協昌主持，針對遶境隊伍隨地便溺，會中做出往後「廣設廁所」決議。

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解決隨地便溺亂象 將廣設廁所

另外燃放爆竹過多、且又可能是來自中國的劣質炮竹，李建智說，這次自己主動請託縣環保局測量空污，發現污染嚴重，未來會減少燃放炮竹、減少炮手及所持線香，但燃炮最多的還是私人壇。

活動總指揮楊欽勇說，自己一隊六人勸阻私人壇繼續燃炮，想不到卻被對方在自己行進時炮炸示威，「這要怎麼管？」。連總指揮都被當成「肉身寒單」炸，天后宮董事長林有德說，許多台東人宣稱「炮炸一整夜才是台東傳統」，他於一九七九年參與遶境，當時爆竹只是「炸個意思意思」，「誰說要放那麼多炮才是傳統？」

董事長林有德憂淪為少數店家拚面子

林有德還說，去年天后宮帶隊參訪東港王船祭，「東港人放的炮竹可能才台東的十分之一，信眾、遊客更多」，台東元宵反而是大量外地人攜炮到台東施放，似乎元宵當天就只有台東可以放炮、盡情玩炮，多數民宅、店家閉門擔心被波及、傷及住戶或商品。

林有德強調，遶境真意是家家設香案迎神轎、求神守護平安，虔誠敬神、有所寄託也維護傳統，如今卻是少數店家比拚面子、炸得引人注目，「這才不是傳統」、「炮的數量要減少，該回歸到對媽祖的信仰」。

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