鳳坑漁港-水月橋 竹縣濱海自行車道再延伸

竹縣府完成從新豐鄉鳳坑漁港到水月景觀橋的路線串聯改善計畫，其中，尚海灘到新月沙灣新設900公尺自行車道打通節點。（記者廖雪茹攝）

2025/02/25 05:30

斥資3千萬串聯 車友可一路從竹北水月橋騎到桃園新屋綠隧

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣濱海自行車道在竹北市打造水月意象景觀橋，以及新竹縣與桃園市攜手新建雙新景觀橋之後，竹縣府接續完成從新豐鄉鳳坑漁港到水月橋的路線串聯改善計畫，春暖花開，正是迎風馳騁的出遊好時節！

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雙新自行車道 鳳坑漁港銜接新屋

縣府交通旅遊處表示，新竹縣的濱海觀光軸帶南起竹北新月沙灣，途經鳳坑漁港、新豐紅樹林保護區、紅毛港遊憩區、坡頭漁港、坡頭村石滬等濱海觀光節點，縣府前年與桃園市政府合作完成跨越福興溪的「雙新自行車道跨橋工程」，讓車友可一路暢遊無阻，從新豐鄉鳳坑漁港往北騎到新竹縣界到桃園市的新屋綠色隧道自行車道，全長約五．七公里。

而竹北市公所爭取經濟部水利署補助，也已完成「鳳山溪水月意象景觀橋新建工程」，興建橫跨鳳山溪出海口的行人及自行車專用景觀橋，但鳳坑漁港銜接水月橋還有約六公里距離，車友只能利用既有道路騎乘，不僅經過住宅區遠離海岸線，更須穿越逾二．二五公里長的鳳鼻尾隧道，與機慢車共用道路，安全性、空氣品質與騎乘體驗不佳。

新完成6公里 便利竹北濱海遊

為此，交旅處規劃辦理新竹縣濱海自行車道路線串聯改善計畫。交旅處長陳盈州表示，此計畫投入總經費三千萬元，其中交通部公路局補助兩千萬元、縣款一千萬元，在鳳鼻尾隧道旁臨海路段，施設二．八公里的雙向自行車專用道，修繕既有拔仔窟九百八十公尺的自行車道，尚海灘到新月沙灣新設九百公尺自行車道打通節點，並改善新月沙灣到水月橋休憩節點及自行車引導系統。

透過新完成的串聯路線，車友可深入竹北市拔仔窟烏魚養殖區，觀賞兩側的魚塭，沿著尚海灘吹海風到新月沙灣，走一段沙灘踏浪；或是探索竹北市水月休閒農業區的店家，品嚐美味新鮮的海鮮料理，參加當地季節性的漁村體驗，歡迎民眾騎鐵馬來海邊兜風。

新竹縣政府在鳳鼻尾隧道旁臨海路段，施設二．八公里的雙向人行道和自行車專用道。 （記者廖雪茹攝）

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