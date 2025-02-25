2800噸棄置水源保育區 高雄馬頭山遭埋廢棄物 7嫌交保

高雄市馬頭山遭人非法棄置大量廢棄物近2800立方公尺。（圖：高市府提供）

2025/02/25 05:30

〔記者蔡清華、蘇福男、陳文嬋／高雄報導〕三級保育動物水鹿、穿山甲重要棲地的高雄馬頭山保育區，遭不法集團棄置大量事業廢棄物，橋頭地檢署偵查，發現約兩千八百噸的廢棄物深埋四米於水源保育區，檢警逮捕陳嫌等七人並聲押，法官裁定五萬至八萬元不等金額交保，檢方擬抗告。

橋檢一月間接獲檢舉，檢察長張春暉指派主任檢察官陳竹君及檢察官楊翊妘指揮偵辦，二月廿日發動搜索，檢察官赴現場勘驗，還出動空拍機測量。

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掩埋深度逾4米 清除費用估逾億

檢方指出，廢棄物棄置場址為野生動物重要棲地，並鄰近湖泊屬於水源區，遭棄置大量鋁渣、廢橡膠、廢塑膠、營建廢棄物及其他不明廢棄物，掩埋深度超過四公尺，數量約為二八○四噸，初估清運處理費用逾一億元。高市環保局表示，將要求行為人限期清理，否則聲請加重刑責，並求償清理費用。

檢方認為棄置廢土、鋁渣，已嚴重污染動物棲地及水源地，犯嫌供詞避重就輕，複訊後依違反「廢棄物清理法」向法院聲押。但法院認為已拍到司機、貨車照片，涉案七人無羈押必要，僅以五到八萬元交保候傳，輕保裁定讓基層辦案人員十分氣餒。

居民高舉布條抗議 質疑縱放犯嫌

馬頭山居民昨高舉布條抗議，質疑法官縱放犯嫌，要求嚴格執法。馬頭山自然人文協會會長黃惠敏指出，馬頭山是水源地，也是台灣水鹿、穿山甲重要棲地，但近年來環境開發、污染不斷，逼得居民走上街頭。

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