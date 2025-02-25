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    新南向政策奏效 大專境外生達12.3萬人 近5年新高

    打造雙語化環境，台師大國際境外生佔比12.05％，居各大學之冠。 （台師大提供）

    打造雙語化環境，台師大國際境外生佔比12.05％，居各大學之冠。 （台師大提供）

    2025/02/25 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕新南向政策奏效，教育部最新統計，一一三學年大專校院境外國際學生達十二萬三一八八人，創近五年新高，以越南、印尼、馬來西亞等新南向國家學生人數最多。

    教育部統計，一○九學年境外國際生九萬○八九五人，近五年來增加三萬二二九三人、增幅逾卅五．五％。

    越、馬、印尼等國學生數最多

    而在一一三學年十二萬三千多名國際生中，新南向國家學生八萬二六二二人，較前一學年增加一萬○三○四人，人數成長約一．一四倍。教育部國際司簡秘林欣蓓說明，以越南三萬九六九五人最多，其次依序為印尼一萬六二一二人、馬來西亞九六八六人、日本八七七九人、香港六八七四人。

    林欣蓓表示，教育部自二○一七年起，推動新南向產學合作專班，學生人數穩定成長，近年因應少子女化及重點產業人才需求，並配合國發會移民政策規劃，先推動「重點產業領域」擴大招收僑外生計畫，再推動促進國際生來台留台計畫，並提供新南向國家多項獎學金，一一四學年提供新南向國家二四五個新生名額，華語文獎學金二四二個名額，一一三學年新南向培英專案獎學金也核配一○○個名額，鼓勵東南亞國家大學講師來台攻讀碩博士學位。

    台師大國際生佔比逾12％居冠

    各大學國際生人數以台師大七六四八人、佔比逾十二％居冠，台大六二四九人居次。台師大校長吳正己表示，台師大祭出「雙語化教育」、「攬才與留才招生策略」、「國際化校園和在地國際化的落實」策略，設立六個學士班及六十二個碩博士全英語學程，每年全英語授課八八六門，未來將進一步加強全英語課程。

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