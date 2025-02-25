日大學教育旅行 深入巷弄探索

2025/02/25 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕日本大東文化大學社會系師生再度到訪台南，並規劃豐富考察行程。不僅限於市區，更前往官田、玉井及山上區等多樣化景點，讓日本師生深入探索台南獨特風貌。

南市觀旅局積極推廣台南教育旅行，二○二三年由台南市親善大使一青妙牽線促成日本大東文化大學社會學系師生造訪台南，今年教授野島剛再次率領學生到訪。

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此外，台南友誼市山口縣知事村岡嗣政率團來訪推廣觀光物產，身為馬拉松健將的他，一早就換上選手服出門「跑」訪台南，約八公里、跑過近廿個景點，盛讚台南的美好。

日本大東文化大學師生行程以巷弄為主題，造訪市區南埕衖事、林百貨，品嚐溫體牛肉鍋、玉井芒果冰，並由一青妙親自導覽烏山頭水庫、噍吧哖事件紀念園區、山上花園水道博物館等景點。這些地方不僅具觀光價值，同時也讓學生深入了解日治時代的歷史事件、水利工程和水道設施，展示出台南獨特優勢。

市長黃偉哲表示，作為台灣的古都，台南擁有深厚的歷史文化底蘊，深信每一次的考察之旅都將收穫豐富，師生們不僅能夠獲得具體的學習回饋，還能帶著美好的回憶與成果返國。

野島剛表示，大東文化大學社會學系台灣考察行程自二○二三年首次發起至今，將台南納為主要考察城市，台南保留許多老屋與歷史建築，經過巧妙再造與現代融合成為城市文化重要資產。考察團團長後藤紗良同學分享心得表示，透過台南行，看到人們對於老建築維護與活化的重視，返國後也希望將這些經驗傳遞給更多人。

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