公幼2歲專班 今年多18班272名額

台南市今年有5所新建幼兒園於8月1日啟用，圖為南區喜樹國小附幼。（南市教育局提供）

2025/02/25 05:30

公立及非營利幼兒園新生入園登記 3/4日起跑

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市政府擴充公幼二歲專班量能，今年有五所新建幼兒園於八月一日啟用；此外，一一四學年度公立及非營利幼兒園新生入園登記作業，將提早至三月四日辦理。

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5所新建幼兒園 8/1啟用

市長黃偉哲表示，台南市持續擴充公幼二歲專班，今年共新增十八班、二七二名二歲專班名額；而今年新建三所幼兒園，包含南區喜樹國小附幼、省躬國小附幼、茄拔國小附幼；另有兩所新設的歸仁區沙崙國高中附幼，及安平鴻仁非營利幼兒園。五所新建幼兒園將於八月一日啟用。

黃偉哲說，市府持續提供公幼包括延長照顧到六點、提高餐點費補助、推廣幼兒飲食營養教育，及空間環境改善等政策，讓公幼獲得許多家長青睞，一一四學年度新生入園將於三月四日辦理。

教育局公布，一一四學年度公立及非營利幼兒園可招生名額昨日公告。招生對象為學齡滿二歲至入國小前之幼兒（出生期間為二○一九年九月二日至二○二三年九月一日）；援例採二次登記，各園現場登記，第一次招生不足時辦理第二次登記；第一次登記時間為三月四日、第二次登記時間為三月十二日。

抽籤時間為第一次抽籤三月六日上午九時起、第二次抽籤為三月十四日上午九時起，依各園招生簡章訂定期程，請家長留意登記作業期程，踴躍前往登記。

教育局長鄭新輝說明，台南市將持續提供公幼延長照顧服務到下午六點、一人即開班等政策，再加上已爭取到教育部公幼延長照顧每小時只要卅五元、寒暑假托育每月含午餐點心僅需負擔兩千元，目前已經有一○九所公幼獲得延長照顧加置人力。另，自去年九月提高餐點費補助，全面提升幼兒園的用餐品質，保障幼兒均衡飲食，公幼教保服務優質水準有目共睹，深受青睞。

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