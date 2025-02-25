增211汽車格 文化中心停車場啟用

台南文化中心立體停車場耗資四．二億元興建，昨日正式啟用營運。（記者王姝琇攝）

2025/02/25 05:30

斥資4.2億 另有172機車格 可望紓解東區民眾需求

〔記者王姝琇、劉婉君／台南報導〕台南文化中心立體停車場耗資四．二億元興建，昨日正式啟用營運，為寸土寸金的東區再增二一一席汽車格、一七二席機車格，將可有效紓解東區停車一位難求的狀況。

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為維持展演 施工近三年才完成

台南文化中心立體停車場為前瞻計畫第二座多目標立體停車場，經費由中央補助一．八億元、地方自籌二．四億元，歷時近三年竣工，為地上八層、地下一層建築，共計二一一席汽車格、一七二席機車格，整體設計垂直綠化串聯生態綠帶，形塑為綠化文藝走廊。

市長黃偉哲表示，台南文化中心立體停車場總共耗資四．二億，花了近三年才完成，是因為施工期間為維持文化中心展演活動正常舉辦，就像「穿著西裝改西裝」，無法進行大刀闊斧的快速施工。如今順利完成將為寸土寸金、停車空間稀缺的東區，大大提升停車格量能。

黃偉哲說，交通局將原有的平面停車場五十一席汽車格位擴增至二一一席，並增加一七二席機車格，大幅增加當地的停車供給，文化中心一、二樓展演空間後續則由文化局進行室內裝修工程，讓停車場可同時滿足在地居住及休憩看展的停車需求。

多座立體停車場 將陸續完工

黃偉哲強調，台南還有多座立體停車場將陸續完工，包括東區監理站旁、北區成德里、善化LM區，以及永康成功里等，自己上任六年來在立體、平面停車場總計增加超過一萬多個停車空間，未來希望更大幅度的疏解民眾停車需求。

交通局長王銘德指出，該停車場鄰近文化中心、巴克禮公園、台糖長榮酒店、崇德市場等商家林立，為未來第一期藍線捷運站點周邊重要的停車場，同時導入智慧停車管理系統，提升停車場使用效益與服務品質，透過智慧化的服務有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，提供市民便利舒適停車空間，及輕鬆休閒的文藝新意象。

另，永康區永大滑輪溜冰場後方的西灣滯洪池公園綠地，將增設約四○五公尺長的國際滑輪公路賽道，以及兒童休憩區、特色遊戲場。交通局後續也將規劃興建一座立體停車場，滿足停車需求。

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