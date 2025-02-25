為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    接棒馬年台灣燈會 嘉縣將募款一億

    嘉義縣副縣長劉培東（前左）代表嘉義縣進行接燈。（嘉縣府提供）

    嘉義縣副縣長劉培東（前左）代表嘉義縣進行接燈。（嘉縣府提供）

    2025/02/25 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕「二○二五台灣燈會」前晚在桃園市落幕，由嘉義縣接棒主辦明年馬年的台灣燈會。嘉義縣長翁章梁昨表示，將以「點亮嘉義，光『躍』台灣」為主題舉辦台灣燈會，目前估計嘉縣負擔經費約須六億元，其中約五億元規劃由縣款支應，其餘一億元採募款方式募集，縣府正積極籌劃設計，希望帶來全新的賞燈體驗，迎接遊客。

    嘉縣曾於二○○七及二○一八年舉辦過台灣燈會，明年將是第三度舉辦台灣燈會，時間為三月三日至十五日共十三天。

    翁章梁說，明年是馬年，台灣燈會將以跳躍的「躍」為主題，希望透過燈會呈現嘉縣為農工科技大縣的發展與蛻變，以及嘉縣農特產、山川、地理及人文，燈會場域規劃在縣府前太子大道、台糖用地，並串聯至故宮南院。

    台灣燈會前晚在桃園市落幕，「二○二五、二○二六台灣燈會傳承儀式」由嘉縣副縣長劉培東等人前往接燈，嘉縣街舞培訓代表隊也在閉幕儀式帶來精彩演出。

    交通部觀光署長周永暉說，台灣燈會已有卅六年歷史，獲Discovery頻道評選為「全球最佳節慶活動」，四度獲得「十大夜景遺產」殊榮，也被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，透過舉辦台灣燈會的機會，得以展現城市魅力與新風貌，期待明年台灣燈會在嘉縣的精彩盛況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播