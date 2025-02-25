接棒馬年台灣燈會 嘉縣將募款一億

嘉義縣副縣長劉培東（前左）代表嘉義縣進行接燈。（嘉縣府提供）

2025/02/25 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕「二○二五台灣燈會」前晚在桃園市落幕，由嘉義縣接棒主辦明年馬年的台灣燈會。嘉義縣長翁章梁昨表示，將以「點亮嘉義，光『躍』台灣」為主題舉辦台灣燈會，目前估計嘉縣負擔經費約須六億元，其中約五億元規劃由縣款支應，其餘一億元採募款方式募集，縣府正積極籌劃設計，希望帶來全新的賞燈體驗，迎接遊客。

嘉縣曾於二○○七及二○一八年舉辦過台灣燈會，明年將是第三度舉辦台灣燈會，時間為三月三日至十五日共十三天。

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翁章梁說，明年是馬年，台灣燈會將以跳躍的「躍」為主題，希望透過燈會呈現嘉縣為農工科技大縣的發展與蛻變，以及嘉縣農特產、山川、地理及人文，燈會場域規劃在縣府前太子大道、台糖用地，並串聯至故宮南院。

台灣燈會前晚在桃園市落幕，「二○二五、二○二六台灣燈會傳承儀式」由嘉縣副縣長劉培東等人前往接燈，嘉縣街舞培訓代表隊也在閉幕儀式帶來精彩演出。

交通部觀光署長周永暉說，台灣燈會已有卅六年歷史，獲Discovery頻道評選為「全球最佳節慶活動」，四度獲得「十大夜景遺產」殊榮，也被國際媒體譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼」，透過舉辦台灣燈會的機會，得以展現城市魅力與新風貌，期待明年台灣燈會在嘉縣的精彩盛況。

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