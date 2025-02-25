為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣財稅局公文分發外掛AI 準確率99.4％

    嘉義縣財政稅務局導入AI智慧，為每天數百筆公文進行發文作業。 （記者林宜樟攝）

    嘉義縣財政稅務局導入AI智慧，為每天數百筆公文進行發文作業。 （記者林宜樟攝）

    2025/02/25 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕AI人工智慧強化政府機關工作效率。嘉義縣財政稅務局由財政部財政資訊中心指導，與靜宜大學合作導入AI科技應用，使用Google開源AI模型，僅需外掛AI技術，無須花大錢汰換公文系統，即能以AI判定將公文分發至各單位，準確率達九十九．四％，大幅降低分文時間，建置費用不到卅萬元。嘉義縣府未來將應用至其他機關，節省人力及提升服務效率。

    AI智慧分文流程，由AI軟體先以人工智慧辨識公文屬性，並確認收發單位，再由電腦RPA流程機器人接手，將公文精準導入承辦單位。

    無須汰換系統 建置費不到30萬

    縣府財稅局電子作業科長何宏明說，若要將原有公文系統整套更換為具AI功能的新式系統，經費須數百萬元至上千萬元，財稅局為全國第一個無須汰換公文系統，而實現AI智慧分文的行政機關。

    縣長翁章梁昨實際體驗操作智慧分文系統後表示，具重複性與機械性的業務適合導入AI系統，把人力處理的工作交給AI，將推廣到各局處，縮短業務流程時間，期望未來繼續與中央與學界合作，用更多創新模式改善生活。

    節省工作時間 降低人為錯誤

    縣府財稅局表示，AI取代人工分文作業，避免負責人請假或離職時，代理人因不熟悉業務而出現錯誤；財稅局每天有約數百件公文須分發到各單位，此系統運作月餘以來，估計節省原收發文工作人員每人每日約三小時工作時間，可提升公文處理效率，縮短民眾申辦時間，也降低人為錯誤，並節省系統重建經費，並可將人力與時間運用在其他業務項目。

    靜宜大學財務工程學系助理教授于昌永表示，約花兩個月時間建置此系統，再由AI透過財稅局近十年共七十一萬餘筆資料以半小時完成學習，外掛至現有公文系統，就可進行自動分文；AI模型落地在財稅局內網，可確保公文機敏資料不外洩。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播