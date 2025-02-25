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    首頁　>　生活

    雲縣府獲贈助聽器 嘉惠弱勢

    2025/02/25 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕科林國際助聽器公司捐贈雲林縣府百萬元數位助聽器，協助經濟弱勢的聽力障礙民眾配置助聽器，縣府社會處長林文志表示，三月一日起只要年滿十八歲、領有低收或中低收入戶證明、聽力損失程度在四十至九十分貝的民眾，都可提出申請。

    社會處統計，雲林現有五萬多名身心障礙者，其中聽障約有五六○○多人，且雲林縣已進入超高齡社會，聽障人數中六十五歲以上超過八成，約有四五○○人。

    雲林縣長張麗善表示，近年來老人失智症患者急速增加，有研究顯示聽損是引起失智症的重要原因，老人聽力退化是需要重視問題，但許多聽損民眾會因費用、自尊等問題不願配戴助聽器，甚至有經濟弱勢民眾放棄配置，感謝科林公司捐助價值一百萬元數位助聽器幫助弱勢。

    林文志指出，目前市售助聽器價格約在二萬至五萬元，科林捐助助聽器，不限身心障礙身分，只要經過聽力檢測受損於輕重至重度（四○分貝至九○分）的經濟弱勢民眾就可申請，有需要者可洽詢雲林縣輔具中心○五—五三三九六二○。

    科林資深聽力師蔡鋕鑫也呼籲，除長輩要注意聽損問題，五十歲以上、長時間處在高分貝環境的工作或聽音樂者、曾有耳疾或耳朵感染者等聽損風險較高的族群，若有看電視或講電話越來越大聲，聽不到、聽不清楚、聽不懂等狀況，就要做專業的聽力檢測。

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