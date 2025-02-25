學生遭性侵還被狼師逼跪道歉 監院糾正臺灣戲曲學院、教部

監委紀惠容（右）、范巽綠（左）。（記者林哲遠攝）

2025/02/25 05:30

〔記者林哲遠、林曉雲、董柏廷／台北報導〕國立臺灣戲曲學院早年爆發狼師李菄峻對未成年學生多起性侵害事件，監委紀惠容、范巽綠昨召開記者會表示，校方未妥適處理、教育部也未持續追蹤，導致狼師李菄峻持續性侵及接觸學生，更發生受害者被迫下跪道歉等離譜行徑，監院通過提案糾正教育部及國立臺灣戲曲學院。

監委指出，戲曲學院二○○九年間處理李菄峻事件，因程序瑕疵及未釐清案情等原因，曾遭教育部四次退回，後續教育部未持續追蹤，使案件懸宕逾十五年才有處理結果，教育部督導不周且未議處違失人員，核有違失。

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監委續指，戲曲學院處理事件過程均於法不合並違反調查程序，未即時阻斷加害人行為，使李師利用權勢持續性侵學生，甚至要求受害者下跪道歉，且該案調查小組成員王學彥又涉於二○二三年性騷擾女學生遭解聘，顯示該校處理性平事件過程違反規定，相關主管暨承辦人員未有懲處及咎責，均有重大違失。

教部︰入校輔導六次

教育部學特司科長林沛雨表示，對監院糾正將虛心檢討，教育部去年四月組成專案小組，已入校輔導六次，除將李和王列入狼師黑名單終身不得聘用外，亦依法告發移送檢調偵辦，並追究學校相關責任。

校方︰強化性平意識

戲曲學院表示，學校將精進教職員工及學生的性平意識及法治概念，專任及兼任老師必須完成兩小時性平課程才會發聘書，以精進教職員工生的性別平等意識。

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