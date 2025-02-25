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    控知名牙套違法用中貨 逾200受害者求償千萬

    使用Zenyum綻雅隱形牙套的民眾，在律師陪同下出席記者會說明受害情形。（記者林惠琴攝）

    使用Zenyum綻雅隱形牙套的民眾，在律師陪同下出席記者會說明受害情形。（記者林惠琴攝）

    2025/02/25 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕知名Zenyum綻雅隱形牙套遭控訴違法輸入非核准的中國製牙套成品，二百多名受害者組成自救會，預計發起消保團體訴訟求償上千萬元。不過，衛福部食藥署表示，若牙醫師透過國內許可軟體、委託合格業者製作牙套，屬合法客製化醫材，輸入無須申請查驗登記或登錄，此案會再請衛生局協助調查釐清。

    Zenyum綻雅︰合法製造進口

    自救會委託律師黃偉琳指出，Zenyum綻雅隱形牙套有多位明星、網紅代言，吸引不少民眾使用，但經查衛福部僅核准進口原料，該公司卻直接在中國製造隱形矯正牙套成品，不是依法由國內牙醫師或牙技師操作，然後以魚目混珠的許可證輸入台灣。昨出席記者會的使用者自稱支出六萬至十萬餘元不等，卻出現牙齦萎縮、舌頭割傷等情形。

    Zenyum綻雅強調其隱形牙套依據牙醫師處方訂製後，由國外經衛福部核准的合法製造原廠生產完成，並作為「醫療器材」直接輸入台灣，屬於合法製造進口。

    食藥署︰請衛局協助調查釐清

    衛福部食藥署醫粧組長錢嘉宏也表示，經查此透明矯正牙套系統許可證，核准範圍為矯正牙模取樣、矯正設計軟體及牙套材質，不含牙套成品。但實務上，牙醫師透過許可證軟體為特定病患規劃矯正治療計畫，並請許可證製造業者製作的透明矯正牙套成品是客製化器材，為醫事人員執行法定業務之產出，該牙套的輸入無須另向中央主管機關申請查驗登記或登錄；過去也有假牙產品是採行類似模式進口。不過，目前因有民眾檢舉，已請衛生局協助調查釐清並依法處理。

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