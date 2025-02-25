為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    PAC加壓艙外力破壞、屆使用年限 將更換修繕

    救難人員在山區只須尋找合適的地點，也能使用PAC加壓艙對高山症患者進行搶救。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

    救難人員在山區只須尋找合適的地點，也能使用PAC加壓艙對高山症患者進行搶救。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

    2025/02/25 05:30

    〔記者吳昇儒／新北報導〕台灣野外地區緊急救護協會成立初期，向外界募得添購了一百組PAC加壓艙。為了將錢花在刀口上，除了請山友當志工運上山外，加壓艙沒有訂製特殊外桶，使用的藍色大桶，民間都常用來裝廚餘，導致許多山友誤會，把食物放進裡面，發霉後造成PAC加壓艙不能正常使用，或吸引黑熊前往覓食，將其咬毀破壞。

    救護協會成立初期 募款添購了一百組

    台灣野外地區緊急救護協會祕書林美君說，近年來接獲熱心民眾支持，願意幫忙製作紅色外觀的塑膠桶，降低PAC加壓艙被破壞的機會。此外，加壓艙連接處，時間久了老化，踏板應脫鞋加壓，但許多山友直接穿著厚重登山靴踩踏，導致踏板故障。

    協會榮譽理事長王士豪指出，起先募得的一百組設備，是由國內知名文教公司董事長兄弟協助募款及拋磚引玉，更有樂團為了支持該次的活動，將表演所得全數捐出，令人感動。

    而這一百組除了放置在全國各處的山屋外，另也無償提供給容易接觸到高山救援的消防分隊、救難單位，萬一獲報有高山症患者須緊急救援時，可以給予搶救；另外的設備則留在協會內，作為教材，教導山友們使用。但加壓艙使用十多年了，有些也需要更換，也希望有善心人士繼續支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播