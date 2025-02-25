PAC加壓艙外力破壞、屆使用年限 將更換修繕

救難人員在山區只須尋找合適的地點，也能使用PAC加壓艙對高山症患者進行搶救。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

2025/02/25 05:30

〔記者吳昇儒／新北報導〕台灣野外地區緊急救護協會成立初期，向外界募得添購了一百組PAC加壓艙。為了將錢花在刀口上，除了請山友當志工運上山外，加壓艙沒有訂製特殊外桶，使用的藍色大桶，民間都常用來裝廚餘，導致許多山友誤會，把食物放進裡面，發霉後造成PAC加壓艙不能正常使用，或吸引黑熊前往覓食，將其咬毀破壞。

救護協會成立初期 募款添購了一百組

台灣野外地區緊急救護協會祕書林美君說，近年來接獲熱心民眾支持，願意幫忙製作紅色外觀的塑膠桶，降低PAC加壓艙被破壞的機會。此外，加壓艙連接處，時間久了老化，踏板應脫鞋加壓，但許多山友直接穿著厚重登山靴踩踏，導致踏板故障。

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協會榮譽理事長王士豪指出，起先募得的一百組設備，是由國內知名文教公司董事長兄弟協助募款及拋磚引玉，更有樂團為了支持該次的活動，將表演所得全數捐出，令人感動。

而這一百組除了放置在全國各處的山屋外，另也無償提供給容易接觸到高山救援的消防分隊、救難單位，萬一獲報有高山症患者須緊急救援時，可以給予搶救；另外的設備則留在協會內，作為教材，教導山友們使用。但加壓艙使用十多年了，有些也需要更換，也希望有善心人士繼續支持。

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