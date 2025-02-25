高山症救命利器／山友反饋捐助 全台山屋廣設PAC加壓艙

高山症患者躺進PAC加壓艙艙內後，再由其他山友幫忙踩加壓泵，就可以減緩高山症引發的症狀。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

2025/02/25 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕登山活動不只能健身，還能欣賞美景，近年來蔚為風潮。不少山友都曾出現高山症反應，若未獲及時處置，人生恐怕就此買單。所幸在民間團體努力下，已在全國各山屋放置PAC加壓艙設備，能及時搶救罹高山症患者，十多年來已救回超過七十條人命。更有獲救山友反饋，持續小額捐贈經費長達四年，盼讓加壓艙能照顧更多山友。

10多年來 已救逾70條人命

醫師王士豪在學生時代曾因受困高山獲救，也開啟了他對高山症等相關疾病研究的興趣。他曾建議玉管處在嘉明湖山屋內擺放了一組PAC加壓艙，在二○一二年間，該組設備發揮作用，成功救活一名布農族年輕協作。該案例也成了王士豪募款設置PAC加壓艙的契機，隔年便與多位善心、專業人士共同成立台灣野外地區緊急救護協會，募款添購百組PAC加壓艙。

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王士豪說，高山症的症狀類似醉酒，有些人會呼吸不順暢，使用PAC加壓艙後，裡面的環境類似降低海拔一千五百公尺，能迅速改善症狀引發的不適。

該協會秘書長徐彥輝指出，去年在政府協助下，成功在全國三十八處山屋中，放置PAC加壓艙。十多年來這些設備已救回了超過七十名以上山友的性命；而並非每位使用過的山友都會登記，故實際幫助的人數可能破百人。

戴姓山友二○二一年間準備前往嘉明湖欣賞美景，卻被嚮導發現其血氧僅餘五十％；所幸山屋內剛好有PAC加壓艙，使用後保住一命。戴男為感謝救命之恩，每月定額捐款回饋台灣野外地區緊急救護協會。

保住一命的戴男說，當時非每個山屋都有PAC加壓艙，幸好嘉明湖山屋有放置，且山屋網路剛開通，嚮導透過網路學習使用方式，加上氣候突然轉晴，黑鷹直升機可抵達山屋附近，縮短送醫時間，讓自己保住一命。因此發願回饋，盼能夠幫到更多山友。

台灣野外地區緊急救護協會指出，每套PAC加壓艙系統都是熱心山友一步一步運送到山屋，希望大家能夠愛護使用，別惡意破壞保命設備。

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