民團籲勞動節、教師節納國假 內政部：持續徵求意見

朝野立委日前與民團呼籲政府將勞動節、教師節定為國定假日，內政部表示，目前公務人員與勞工的放假日數已漸趨一致。（資料照）

2025/02/25 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕朝野立委日前與民團呼籲政府將勞動節、教師節定為國定假日，國民黨團也將還「勞工七天假」列為優先法案。內政部表示，目前全國統一放假日共十一日，再加上週休二日，全年放假數為一一五日至一一六日，符合立法院於二○○○年附帶決議的規定，目前公務人員與勞工的放假日數已漸趨一致。

內政部指出，為了配合公務人員自二○○一年元旦起實施週休二日，立法院於二○○○年六月卅日三讀通過「公務員服務法第十一條修正條文」，其附帶決議要求保留民俗節日，將部分紀念日及節日改為只紀念不放假，使全年放假總日數達到一一五至一一六日，內政部因此在同年十二月卅日修正「紀念日及節日實施辦法」，符合立法院決議。

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另外，為保障民眾權益，內政部在二○一四年修法，規定放假的紀念日及節日逢例假日一律補假，加上勞基法於二○一六年修正，規定勞工實施一例一休，目前公務人員與勞工的放假日數已漸趨一致。

內政部強調，鑑於紀念日及節日的增刪、名稱及放假日數等問題涉及範圍廣泛，各界對此存在不同意見與期待，未來將持續徵求各方意見，凝聚共識。

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