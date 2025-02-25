AI控溫 確保偏鄉生吃到溫熱午餐

教育部攜手成大AI管理營養午餐，使用「起鍋溫感器」測量起鍋溫度，使用運送感測器管控熟食運輸溫度，食安更有保障。 （教育部提供）

2025/02/25 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕開學後寒流一波波，教育部攜手成功大學，透過全程GPS定位、AI管理等智慧監控，讓熱騰騰午餐可以準時送達學校，今年再新增學校操作之警示畫面，提醒第一線人員及時修正，以保障食品安全，廿一縣市使用該配送系統，約有一三○○校、廿四萬名偏鄉學生受惠。

教育部國教署組長葉信村說明，教育部與成大人工智能數位轉型研究中心合作建置「中央廚房食材及熟食配送管理系統」，以創新設計、智慧開發物聯網「溫度感測器」、即時數據傳輸和管理系統，鏈結中央廚房供餐作業流程。

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學校午餐每道菜在起鍋前皆須使用「起鍋溫感器」，量測食物中心溫度須超過七○度，確保達到衛福部食安標準溫度，再進行後續配膳；配膳後，再透過「運送溫感器」持續量測與紀錄餐盒內溫度，直到將熟食配送到學校為止。

葉信村表示，國教署每天檢視各縣市中央廚房溫度感測及數據上傳執行情形，也請地方政府午餐輔導團協助學校，該管理系統已蒐集起鍋溫度、起鍋時間、運送溫度、抵達溫度及學校供餐人數等數據，有效分析餐食烹煮溫降狀況，優化製餐流程，更準確提供實務烹飪需求，並檢視烹調順序，確保學生吃到溫熱午餐。

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