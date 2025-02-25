Q2遊日團費2.5~6.3萬 估漲5%／品保協會：今年最低價落在Q1 接下來只會更高

旅行業品質保障協會2月24日公布今年第二季4至6月合理團費價格參考。（記者蔡昀容攝）

2025/02/25 05:30

〔記者蔡昀容、李靚慧／台北報導〕國人最愛的日本將迎櫻花季，但受升息影響，第二季旅行團費較去年同期漲五％；關西地區因辦世界博覽會（又稱萬博會）估漲十％以上。旅行業品質保障協會東北亞制價發言人黃清凉直言日本團費「不會再回來了」，接下來只會更高。

關西大阪、名古屋漲幅逾10％

日方統計，去年入境日本遊客三六八七萬人次創新高，台灣佔六○四萬人次，排名第三。今年櫻花季預計三月廿五日報到，四月底前涵蓋全日本，再掀旅遊熱潮。

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品保協會昨公布第二季四至六月團費參考售價。日本賞櫻旺季期間，團費約三．九萬至六．三萬元，非賞櫻旺季約三．五萬至五．五萬元。沖繩則落在二．五萬至二．九萬元。

黃清凉分析，日本央行一月廿四日升息，致旅遊成本上漲，團費漲五％；加上世博四月十三日在大阪開幕，關西大阪、名古屋中部一帶團費估漲逾十％。

泰國自由行 找合法旅行社較有保障

鑑於近期國際甚至台灣發生旅客赴泰旅遊卻被擄至緬甸事件，品保協會提醒，如要安排自由行，勿在社群媒體找私人包車或遊程，這些產品都能向國內合法旅行社購買，較有保障；泰國方面也提升觀光警察見警率，加強入境管理措施。

此外，根據聯合信用卡處理中心（聯卡中心）最新統計，國人去年海外刷卡金額高達六○二三億元，其中三八．四％屬於實體「面對面交易」，金額高達二三一四億元，再創歷史新高。在前十大交易國家中，日本仍穩居冠軍，消費金額占比高達四一．五七％，若加計第二名的韓國，國人合計的消費占比逾五五％。

至於國人赴日韓都買什麼？根據聯卡中心的大數據，因日圓貶值及商品退稅等誘因，國人主要在百貨、零售及服飾業消費，占比逾五成；南韓醫療保健及美髮美容業占比分居二、五名，形成南韓「美容觀光」趨勢。

2025年第二季參考團費平均漲幅

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