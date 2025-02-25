傳南部重症病患無床收治過世 衛福部：病程變化死亡 非延遲治療

急診壅塞，傳出一名重症患者找不到床，從高雄送到雲林的醫院仍不幸過世，衛福部醫事司長劉越萍澄清此為台南個案而非高雄，事發當日從需要轉診到確定有醫院可接手約兩小時，最終因病程變化死亡，並無延遲治療。 （記者朱沛雄攝）

2025/02/25 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕急診壅塞，傳出一名重症患者找不到床，從高雄送到雲林的醫院仍不幸過世，但衛福部醫事司長劉越萍澄清，此為台南個案而非高雄，事發當日從需要轉診到確定有醫院可接手約兩小時，最終因病程變化死亡，並無延遲治療。

一名護理人員分享，有重症患者日前被送至高雄某醫學中心急診，但院內加護病房滿床無法收治，聯繫高雄、台南、嘉義等十多家大型醫院均無法後送，最後送至一五○公里外的成大醫院斗六分院，仍因敗血症過世。

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個案啟動轉診 2小時收案

劉越萍指出，此案發生在台南而非高雄，事發當天早上七點患者被送至某醫學中心，收治醫院十點照會評估需外科手術，考量個案高齡與多重病史，開刀風險高，術後要入住加護病房，但該院已無加護病房床位啟動轉診，中午十二點成大醫院斗六分院確定可收案，病人下午四點半抵院送入開刀房，可惜術後隔天晚上十一點多仍因病情變化不幸往生，並無延遲狀況。

醫師求助 林靜儀回應惹議

另外，不少醫護在社群平台吐苦水，有急診醫師發聲盼衛福部次長林靜儀幫忙改善急診崩潰跟壅塞，林靜儀卻以「呵呵。所以你的小腦袋裡，政府按一個鈕，事情就會完全改變了嗎？橫向縱向預算政策鼓勵加限制，是政府內部跟相關醫療組織和機構的事，趁難得民眾關注時呼籲民眾責任，也是該做的事」，網友炸鍋，更被民眾黨立委陳昭姿點名下台。

林：對話原意呼籲分級醫療

林靜儀昨還原當時對話原意，主要是春節後急診量能緊繃，呼籲民眾配合分級醫療，也理解這段時間醫護壓力情緒希望有出口，感謝每位醫師貢獻所長，以及急診醫學會提出建設性討論；若用語部分有需要檢討，會虛心接受。

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