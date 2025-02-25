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    醫管專家建議 明確區域聯防、分級醫療 才能改善壅塞

    大醫院爆出急診壅塞危機，醫管專家認為建立明確的區域聯防、分級醫療政策，才能改善急診雍塞問題。（資料照，彰基提供）

    大醫院爆出急診壅塞危機，醫管專家認為建立明確的區域聯防、分級醫療政策，才能改善急診雍塞問題。（資料照，彰基提供）

    2025/02/25 05:30

    〔記者林志怡／台北報導〕大醫院爆出急診壅塞危機，衛福部提出三項短期、兩項中長期改善計畫，但醫管專家認為，三項短期措施最難在於民眾就醫觀念未改，第一線難以落實，唯有建立明確的區域聯防、分級醫療政策，才能改善急診雍塞問題。

    新光醫院副院長洪子仁指出，急診壅塞絕非全台四百多家醫院共同現象，留在大醫院急診都是內科性疾病，即腎臟、胸腔、感染、腸胃科等，台灣進入高齡化社會後，這類長者合併症、併發症勢必增加，唯有透過有條理的分配，才能確保患者有病房住，否則「再多台大醫院都沒辦法滿足急診住院需求。」

    洪子仁認為，三項短期策略很難落實到急診現場，比如衛福部希望大醫院透過區域聯防將患者下轉到其他醫院，現實面存在患者與家屬意願問題，很多患者「寧可躺在大醫院走廊的病床上，醫院不能強制轉院。」

    應即刻提高急難重症健保給付

    此外，洪子仁說，患者在急診待床就形同住院，醫護要提供醫療照護，並同時處理其他重症患者，人力分散下，就產生調整急診護病比需求、健保給付，以及醫院安排急診醫護時，有無相應的財務韌性等問題。

    另，洪子仁也提到，兩項中長期改善措施，大小夜班津貼確實有發揮穩定護理人員的效果，讓護理人力願意投入大小夜班，但護理人員離職原因有很多項，不只大小夜班一項原因，提高急難重症的健保給付應該馬上落實。

    急診醫學會秘書長李智晃也認為，衛福部三項短期策略講了很多年，還是沒什麼效果，政府應設法增加誘因，讓大醫院、患者有動力下轉治療，另兩項中長程措施的健保資源如何投入、護理人力問題如何解決，是大家比較關心的議題。

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