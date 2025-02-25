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    急診塞爆 衛福部提3短2長解方／逾7成非急迫病人 將強化病床調度、協調院際轉診、宣導就醫分流

    針對大醫院急診壅塞困境，衛福部長邱泰源昨日提出短期3大策略及中長程2大改革，為急診壅塞困境解套。（記者朱沛雄攝）

    針對大醫院急診壅塞困境，衛福部長邱泰源昨日提出短期3大策略及中長程2大改革，為急診壅塞困境解套。（記者朱沛雄攝）

    2025/02/25 05:30

    〔記者林惠琴、鍾麗華／台北報導〕大醫院急診爆滿，醫界發出求救訊息，衛福部昨三度開會討論解方，目前壅塞集中醫學中心，但七成以上非急迫病人，衛福部長邱泰源表示，短期三大策略包含強化院內病床調度、加強協調院際轉診、宣導民眾就醫分流，中長程則有透過各項獎勵措施強化護理人力整備、鼓勵醫院投入急重症照護且健保研議調整給付等兩大改革。

    行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰昨請衛福部針對相關整備情形報告，對於已緩解急診壅塞的醫院經驗與處置方案，也請協助各醫院參考推行，並感謝第一線醫護人員的辛勞。

    確保重症不漏接 輕症到診所就醫

    衛福部分析，急診壅塞三主因為春節假期長、急性傳染病及天候因素、護理人力不足致病房量能減少。醫事司長劉越萍說明，全國急診平常每日來診量一．八萬人次，現在二．五萬人次仍偏高，但急診待床超過百人的醫學中心已從二月十日的五家降至一家。

    衛福部次長林靜儀指出，過去六十天醫學中心急診待床每日中位數為五十五至六十人，地區醫院則是三人以下，顯示壅塞集中醫學中心，七成以上卻非急迫個案。

    因應急診壅塞，邱泰源強調，已於二月八日、十三日及昨天開會，鼓勵醫院提升急診住床比例，讓病人上得去，也請衛生局強化轄內醫院病床調度機制、各緊急醫療應變中心協助轉診分流，確保重症不漏接，輕症先到診所就醫。

    請衛生局協調救護車別送壅塞醫院

    至於開放特殊病床收治一般病人，林靜儀指出，尚無醫院申請。不過，某些醫院急診塞車是長期現象，病人一旦送入這些醫院要再下轉不易，須到院前就分流，已請衛生局協調救護車輸送調度，不再送往壅塞醫院。

    政院4年編列275億 留任護理人力

    為了留任護理人力，行政院核定十二項策略計畫，四年編列二七五億元，今年已編六十六．八五億元。林靜儀強調，正在推行三班護病比，近三個月醫學中心整體達標卅七％至五十九％、區域醫院卅七％至四十九％、地區醫院八十五％至九十四％，昨也討論規劃急診護理人力規定，但涉及病人樣態、治療模式等不同，需再做細節討論。此外，也會研議健保調整給付增加醫院投入急重症領域。

    衛福部急診壅塞對策

    衛福部急診壅塞對策

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