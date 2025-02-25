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    罹4癌助人 醫師陳衛華獲「熱愛生命獎章」

    台中醫師陳衛華（右）獲周大觀文教基金會今年的「全球熱愛生命獎章」，感謝妻子陳春美（左）耐心相陪。（記者蘇金鳳攝）

    台中醫師陳衛華（右）獲周大觀文教基金會今年的「全球熱愛生命獎章」，感謝妻子陳春美（左）耐心相陪。（記者蘇金鳳攝）

    2025/02/25 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕在台中市開立一家診所的醫師陳衛華，獲得周大觀文教基金會今年的「全球熱愛生命獎章」，基金會二十四日舉行記者會表揚，陳衛華表示，當初得知罹癌非常不甘心，覺得自己沒有做壞事，為何罹癌？妻子成為出氣筒，之後轉念，決定好好生活，除了接受正規治療及整合輔助，並至偏鄉義診幫助街友，還讓自己診所成為癌友關懷中心，不讓任何人孤獨面對癌症，成為「奇蹟醫師」。

    陳衛華曾是享譽全國的「體操小童星」，先後擔任過台中榮總家庭科醫師、台中八○三教學醫院急救加護科主任與心臟科主治醫師，但是三十二歲開始，陸續罹患骨癌、腎臟癌，甲狀腺癌及血癌；得知自己罹癌，常自哀自憐，在妻子與家人、好友的鼓勵下，他在宗教與靜坐中尋找內在的平靜，開始吹薩克斯風、聆聽爵士樂，嘗試讓自己「放下我執」，接受正規治療及整合輔助，並戒高糖飲食及熬夜生活。

    周大觀文教基金會創辦人周進華表示，陳衛華面對四種癌症，勇敢抗癌，還幫助街友等弱勢，是一位奇蹟醫師。立法院副院長江啟臣表示，陳衛華抗癌故事令人感佩，值得把抗癌的經驗告知全世界。

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