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    首頁　>　生活

    中科擴建 興農高球場會員要求買回球證

    2025/02/25 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕中科台中園區擴建二期計畫持續，不過因最大地主興農高爾夫球場和會員間，針對球證賠償無具體共識，興農球場會員權益促進會覺得中科管理局未做好溝通協調，為維護會員權益，昨號召上百位會員到中科管理局抗議，高喊「火大、抗議」，質疑官商勾結，要求興農以三二○萬買回球證，若無法保障會員權益，則拒絕開發保留綠地。

    興農球場會員權益促進會上百位會員，昨天由陳永豐會長率領前往中科管理局抗議，強調會員已經犧牲打球的地方，不能再犧牲會員權益，如果無法以市價賠償球證，則要求台積電停止開發、保留綠地。

    百人抗議 3月7日開協調會

    陳永豐並說，原協調興農以一八○萬買回球證，但興農完全沒有進行協商，現在鄰近的台中、彰化球證全都漲價，因此參考鄰近球場的價格，會員一致決議球證回收價調漲至每張三二○萬元。

    中科管理局副局長許正宗出面接下陳情書，強調已了解會員訴求，從去年四月開始就持續和興農協商，中科會協助會員爭取權益，經過協商興農公司已具體承諾妥為處理，三月七日將邀集會員召開協調會，中科將會列席協調會，協助會員表達訴求。

    許正宗強調，目前僅剩二位地主走強制徵收程序，其餘皆同意協議價購，用地取得相關行政程序都在積極進行中，第一季交地給台積電的期程未變。

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