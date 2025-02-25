228連假賞櫻 武陵、福壽山農場訂房滿

2025/02/25 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕二二八連假將到來，受惠今年櫻花晚開，台中市山區訂房皆近客滿，武陵農場、福壽山農場、大雪山訂房客滿，八仙山、梨山賓館及東勢林場訂房率也有九成以上，谷關風景區溫泉飯店平均訂房率也有七至九成。

大雪山客滿 梨山賓館9成5

今年寒流頻來襲，天氣寒冷，使得各地櫻花幾乎都延遲綻放，武陵農場櫻花季原訂二月廿三日截止，延長到三月二日；福壽山千櫻園原本於二月十四日開園至三月底，今年因櫻花晚開，預估二二八至三月十日滿開，所以預計延至清明連假關園。

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二二八連假，目前武陵農場、福壽山農場及大雪山國家森林遊樂區訂房皆客滿；八仙山國家森林遊樂區、東勢林場訂房達九成以上；梨山賓館訂房也有九成五。

八仙山、東勢林場9成以上

梨山賓館副總林閔政表示，受到櫻花季延遲效應，飯店這幾天到連假客房都趨近額滿，訂房率甚至比春假還要高，僅剩個位數房間作為調配調度使用。因為櫻花晚開帶旺整個三月的住房率提升了一成，三月中旬以前的住房率也高達七成。

谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，這兩天剛好冷氣團報到，加上新社、梨山地區櫻花旺季，谷關各飯店、民宿電話接不完。並指出，每逢二二八連假因為周邊熱門景點擠滿人潮，谷關受到外溢效應，訂房率成長不少，以往谷關地區在二二八連假的訂房率都很不錯。

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