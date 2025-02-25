豐原葫蘆墩公園 遭私設40張拉筋板

豐原葫蘆墩公園第5區橋面兩側佈滿民眾私設的拉筋板，有礙觀瞻；建設局表示，目前已移除。（記者歐素美攝）

2025/02/25 05:30

民眾批有礙觀瞻 建設局︰已移除 其他公園無此狀況

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府打造豐原葫蘆墩公園「水岸美景」，但民眾前往發現園區內靠近河岸欄杆散落零星拉筋板，在第五區的橋面兩側更誇張，竟整齊排列逾四十張拉筋板，有礙觀瞻；建設局表示，拉筋板為社區團體自行設置，目前已移除，初步清查其他公園並無此狀況，強調感謝社團及企業發揮企業社會責任，但應事先溝通及申請設置，以利符合需求及提供最佳使用環境。

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第五區橋面兩側 社區團體自行設置

民眾表示，葫蘆墩公園靠近河岸的觀景台或欄杆處，常可見木製的拉筋板，疑為民眾自行設置，以便到公園運動時使用，但參差不齊，有礙觀瞻。最近前往並發現拉筋板不僅零量分布軟埤溪河岸的觀景台或欄杆旁，在第五區的橋面兩側更有整排滿逾四十張拉筋板，覺得十分誇張。

民眾指出，若民眾有拉筋運動需求，市府應將拉筋板設置在合理的地方，供民眾使用，而非在橋上；並建議最好統一，以免參差不齊，徒破壞景觀。

建設局︰建議事先溝通及申請設置

水利局表示，拉筋板為志工自行設置，葫蘆墩公園是由建設局養工處管理維護；建設局表示，豐原葫蘆墩公園在花博後轉型為公園，深受地方好評，主要使用族群為在地居民的中高齡長者，尤以第五區跨橋橋面寬闊，是民眾最熱門的社交及運動熱點區域。

建設局指出，社區團體於橋台欄杆邊擺置拉筋板供民眾使用，原是好意，但考量通行安全及公園景觀，目前已移除，將請社區團體另覓適當地點使用。強調「謝謝社團及企業發揮企業社會責任，但應事先溝通及申請設置，以利符合需求及提供最佳使用環境」。

建設局並表示，經初步清查，目前台中市其他公園並未出現類似情況。

台中市府打造豐原葫蘆墩公園「水岸美景」，成為民眾最熱門的社交及運動熱點區域。（記者歐素美攝）

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