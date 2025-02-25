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    《彰化》農機修理不求人 農改場推MR頭盔

    台中區農改場研究員頭戴MR頭盔，示範修理農機的操作，背後電視顯示器呈現頭盔所看到的影像。（記者顏宏駿攝）

    台中區農改場研究員頭戴MR頭盔，示範修理農機的操作，背後電視顯示器呈現頭盔所看到的影像。（記者顏宏駿攝）

    2025/02/25 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕農業部補助農民購買大型農機，但龐大的農機修理費卻讓農民大感吃不消。台中區農業改良場將「MR（Mixed Reality，混合實境）頭戴顯示器」導入數位化教材，農民戴上裝置後，就像把老師帶在身邊，除了可學會修復技術，也能模擬葡萄修剪技術，節省不少成本。

    台中區農改場助理研究員嚴仕函表示，有農民買了一上百萬元的新農機，結果第一天就把農機用壞，要花大錢進廠維修，而農機修復是寡占市場，所費不貲，農民只能「做中學」，經常對老舊故障的農機拆拆裝裝，因此農改場開發結合MR智慧學習農耕機保養維護，讓農民戴上MR頭盔就可學習如何操作農機和維修農機。

    他說，透過「電腦老師」指導，熟悉模擬故障農機的可能狀況予以修理後，就能脫下頭盔，在實境中找出故障原因，俐落組裝。

    嚴仕函又說，MR頭盔結合軟體或大數數庫達到省工的功能，所謂軟體就是窮究農機所有零件的組成，仿擬組成一完整的農機，打造智慧學習環境，未來更可結合許多AI大數據分析，提升科技農業效能。

    副研究員曾康綺說，許多高成本耗損的農業操作也可戴上MR來上手，讓新手農民可以學習如何修剪葡萄，不受場地與季節限制，隨時可學習，避免實務修剪錯誤產生的損失。

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