彰縣增19處科技執法 3/1 起取締

彰化縣新增19處科技執法。（資料來源：彰化縣警局 製表：記者張聰秋）

2025/02/25 05:30

抓闖紅燈、超速及車不禮讓行人為主 路口懸掛告示牌提醒

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣將新增十九處路口科技執法，鐵腕取締交通違規進入最後倒數！彰化縣警察局交通隊表示，從三月一日起，十九處路口開始實施科技執法，各路口取締項目不一，主要以闖紅燈、超速及車不禮讓行人等項目為主，執法路口都有懸掛告示牌，提醒用路人要遵守交通規則。

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全縣達到56處 遍及各鄉鎮市

彰化縣從二○二二年十二月率先啟用十二處路口科技執法設備，二○二四年十月再增加廿五處，累計目前卅七處科技執法路口，這次新增十九處，達到五十六處科技執法路口，遍及各鄉鎮市。而對於不斷增設科技執法路口，有民眾擔憂是否變相鼓勵檢舉？甚至擔心全天候執法，會導致罰單爆增。

交通隊：罰單減少 發揮預防作用

對此，交通隊指出，科技執法與民眾檢舉案件是分開處理，並無濫罰疑慮，且自科技執法上線以來，違規罰單不增反減，交通事故更大幅降低，顯示科技執法確實發揮預防作用。以最早設立的十二處科技執法取締件數，去年取締二萬九千件，比前年五萬六三三二件，減少了二萬七千三三二件，罰單減少了四九％，違規項目最多的前三項超速、轉彎或變換車道不依標誌、標線指示，還有闖紅燈。

交通隊表示，罰單減少的情況，也凸顯了不少用路人違規被開罰之後，下次再行經該處時，就會減速，並依照標線行駛，以行動來落實遵守交通規則，減少車禍等意外發生。

交通隊表示，科技執法點的設置依據交通事故發生率、車流與人流密集度、學區周邊環境等因素評估，部分路段因速限規範，加強取締超速違規，也有路口過去事故頻繁，因此強化對闖紅燈與未禮讓行人的取締，並非「為設而設」，而是針對高風險區域精準執法，未來仍會視交通狀況適時增設執法點，以確保行車安全，並提醒民眾不要違規。

彰化縣3月1日起新增19處路口科技執法，以取締闖紅燈、超速及未禮讓行人為主。（記者張聰秋攝）

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