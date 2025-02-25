《南投》學生發明地震防護裝置 可防砸傷

2025/02/25 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投高中張庭睿等三名學生，發明地震緊急防護裝置，在今年IEYI世界青少年發明展全國選拔賽中，榮獲「災害應變」類金牌，該裝置在地震發生時會自動形成一個三角型避難空間，並通報救援，盼未來能商品化。

張庭睿、林子涵、陳宥崴三名學生，是在老師林晏旬、羅仕旻、范富強指導下，發明此一「撐住！我來罩你」地震緊急防護裝置，校方昨召開記者會，學生以模型說明此一裝置的運作原理及功能，當裝置上的感測器偵測到地震發生時，會自動形成一個三角型的避難空間，由於三角型是幾何力學中最穩固結構，不易變形，可防護避難者遭砸傷。

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學生指出，該裝置初步設計成高一．八公尺、寬一．五公尺，計畫採用蜂巢鋼層板及橡膠減震墊材質，且裝置上的液晶面板會顯示地震地點、時間及級數，並透過LINE智能防災通報顯示所在地及進行推播，讓消防人員趕來救援。

投市長、議員等人 認為應商品化

記者會上，包括南投市長張嘉哲、縣議員宋懷琳、林儒暘及南投高中校友會理事長徐孟榆、家長會長羅志雄等人均到場，對於學生能將理論運用在日常生活中，發明此一地震防護裝置均表示高度讚許，認為應尋求商品化，讓此一裝置在地震頻繁頻的台灣發揮實用功能。

南投高中校長傅國樑表示，學生研發此裝置過程，學習到克服困難、解決問題的能力，對於未來在求學與工作上都有相當大的助益。

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