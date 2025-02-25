洗衣精補充機 投縣議員促4鎮市都設

南投縣環保局目前在埔里、南投和竹山三個社區設置洗衣精補充機。（擷取自環保局臉書粉專）

2025/02/25 05:30

環保局：4月試辦期結束 5月與各公所洽談設置

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣環保局推動環保減塑，已在埔里鎮、南投市和竹山鎮三個鎮市的三處社區設置洗衣精補充機，讓民眾自備容器填裝。縣議員陳宜君試用後覺得可推廣，因一公升洗衣精約可省三十五元，建議加上草屯等四大鎮市公所都能設置，以方便民眾使用。環保局則表示，四月份試辦期結束，五月將與各公所洽談設置。

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埔里、投市和竹山各設置一部

南投縣環保局在埔里鎮蜈蚣里社區集會所、南投市南投戲院咖啡廳、竹山鎮竹山里集會所旁，各設置一部洗衣精補充機，民眾自備容器填裝，一公升收費四十元，付款可使用LINE Pay或是投入硬幣。

南投縣議員陳宜君近日前往埔里鎮蜈蚣里社區集會所，帶著洗衣精舊瓶試用該部洗衣精補充機後，認為該部機器簡單好操作，環保局只在埔里、竹山和南投市各設一部，數量不多就無法普及，建議環保局能多設幾部。

希望納入草屯 更多人減塑做環保

陳宜君表示，洗衣精補充機每公升洗衣精四十元，比市售的七十五元，每公升省三十五元，不只民眾省錢且也能減塑做環保，有埔里鎮民反映洗衣精補充機設在蜈蚣里集會所，地點較為郊區，若能在鎮公所加設一部，方便市區的民眾使用，使用率會更高，除了埔里鎮之外，也希望加上草屯鎮等四大鎮市的公所都能設置，讓更多人一起從源頭減量。

縣環保局長李易書說，洗衣精補充機使用的是有標章的洗衣精，目前還在試辦期，先前只跟社區洽談，獲得同意的先設置，因此只先設置三部，四月份試辦期結束，五月份會跟四大鎮市公所洽談，若獲公所同意即會在公所設置，以方便民眾使用。

南投縣議員陳宜君到埔里鎮蜈蚣里集會所外的洗衣精補充機，裝填環保洗衣精。（陳宜君提供）

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