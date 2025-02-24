（新北）淡水國小舊樓重建 將蓋光電球場

新北市淡水區淡水國小的信義樓、司令台因高氯離子含量超標，經鑑定後辦理報廢拆除作業。（記者羅國嘉攝）

2025/02/24 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區淡水國小創校超過一二八年，校內有多棟建築物老舊，其中信義樓、司令台及蒸飯室因高氯離子含量超標，建築物耐震評估結果顯示有結構安全疑慮，經鑑定後辦理報廢拆除作業，提案經市政會議通過，將送市議會審議，將新建校舍，拆除後的校地規劃建置光電球場，預計二○二七年一月完工。

教育局長張明文指出，根據建物評估報告，信義樓與司令台高氯離子含量超標，影響建築耐久性，基於校舍長期安全考量應拆除重建。此外，蒸飯室已無使用，且部分綠化設施影響拆除施工動線，一併納入拆除範圍。

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司令台、蒸飯室 一併拆除

張明文表示，目前淡水國小普通班學生共一一六八名，為確保學生學習權益，將採取先建後拆方式推動校舍更新，確保師生在安全無虞的環境下進行教學活動。新建校舍完成後，學生將遷入新空間學習，拆除後的校地規劃建置光電球場，提供完善的學習與運動場域。

教育局說明，信義樓校舍老舊且不敷使用，將辦理校舍新建及信義樓拆除工程，預計可提供行政處室七間、普通教室十七班、專科教室三班、多功能教室一班，估計工程總經費約四．八億元，預計二○二六年展開拆除作業，二○二七年一月完工。

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