恐排擠預算 「童喝鮮乳」新北暫緩

台北市將自籌經費推出升級版「生生喝鮮乳」專案，新北市擔憂排擠其他教育預算，暫不跟進。（資料照，新北教育局提供）

2025/02/24 05:30

教育局︰每年需籌3.3億元 傾向中央經費到位後執行

〔記者董冠怡／新北報導〕中央「生生喝鮮乳」政策喊卡，台北市政府宣布將自籌一．八四億元，四月推出升級版「生生喝鮮乳」專案；新北市教育局昨天表示暫不跟進，轄內有卅三萬名國小及幼兒園學童，若是全面補助每年需花費三．三億元，為避免排擠其他教育預算，目前傾向中央經費到位後，再執行規劃完整方案。

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不跟進北市 但兌換、運送有完整規劃

教育局指出，先前已針對都會區兌換券、偏鄉專案運送等完整規劃，並與四大超商洽談穩定合作模式，孩子可憑數位學生證至超商及量販店等通路，兌換乳品、保久乳或豆漿，後續也會搭配健康促進政策，監測孩童身高等健康狀況，以利追蹤推廣效益。

學生餐食補助每年12億 鼓勵菜單升鈣

教育局表示，新北市公、私立國小及幼兒園學童共卅三萬人，如以每年提供四十週、每週一次乳品、每瓶單價廿五元計算，若採全面補助，每年總經費約需三．三億元，考量財政及教育資源配置，會持續和中央溝通，爭取經費到位後執行，以免排擠其他教育預算。目前學校已在午餐菜單提供乳製品、豆漿或含鈣食物，也鼓勵學校從菜單設計提升鈣質的攝取，確保學童飲食均衡健康。

教育局說明，經費執行項目皆於前一年度編列預算，涵蓋範圍包含學生補助費用、設備維護費、活動費、師生研習費用等，也重視每一名學童的營養健康，逐步提高餐食補助，每年投入學生早、午餐相關補助約十二億元，其中五．五億元用於補助弱勢。

議員質疑為何北市行、新北卻不行？

市議員陳世軒說，從學童的營養角度而言，相信家長樂見台北市府作法，若新北市不打算跟進，市府有必要向市民說明，為何北市可以自籌財源，新北則堅持要等中央經費下來，或是不做的考量為何，以及目前提供學生早、午餐的營養補充是否充足？或許市府可以等，但是孩子們的發育成長無法等待。

市議員蔡淑君認為，政策施行與否應先普查，確認孩童有無需要，例如家中因故無法供應鮮奶，可能是家人工作太忙，沒人幫忙購買，而非針對家庭經濟狀況貼標籤，如果在家喝過想要再喝也可以登記，彙整後評估執行可行性及編列預算，而非全面性地「大撒幣」，錢要花在刀口上，否則領取乳品不喝仍造成浪費。

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