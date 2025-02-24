羅東打那岸圳染紅 追查上游

羅東鎮打那岸圳傳出疑遭污染，水質變成紅色。（擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

2025/02/24 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮打那岸圳傳出整段河道變成紅色，看起來像被染色，縣府環保局人員到場稽查時，水色已經恢復，經過檢測，PH值、水溫及溶氧量均無異常，將持續追查上游是否有可疑污染源頭。

民眾在社群平台PO文並附上照片，指羅東鎮東寶加油站旁的打那岸圳整條變成紅色，有人留言形容是「紅豆湯」，另有人爆料說「很正常，那條河常被偷排廢水」。

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可能下雨稀釋 稽查時無異常

環保局回應，獲報後派員到場稽查，打那岸圳水色已經恢復，當場取樣檢測水質，PH（酸鹼值）為七．五八，水溫十八．四度，溶氧量每公升二．四八毫克，數據均無異常。

外界質疑為何水色在短時間內恢復？環保局研判，事發當天下起陣雨，打那岸圳水質若有污染，可能迅速被稀釋，將持續追查上游是否有污染源，民眾若發現水質異常，可撥打環保局報案專線反映，電話：○三九九○七七三三。

另外，宜蘭縣福山植物園及雙連埤聯外山路台七丁線六公里處，因連日雨勢造成坍方，巨石砸毀電桿掉落路面，所幸未釀成人員傷亡或車輛受損，但影響交通，一度僅能單線通行。福山植物園公告，昨天申請入園遊客，可在一個月內彈性延期入園。

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