3國際塗鴉藝術家 為台北玩色

塗鴉藝術家ORBITA與其創作的河馬壁畫合影。（北市青年局提供）

2025/02/24 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市青年局邀請荷蘭、比利時及西班牙的三位塗鴉藝術家，於去年十一月底至今年二月進駐台北，藝術家們深入社區進行田野調查，與萬華區頂碩里居民共創壁畫，並在天母棒球場及台北市立動物園進行創作。

社區、天母棒球場、動物園 創作彩繪

荷蘭藝術家FLEKS在天母棒球場以畫作介紹台灣棒球文化與人生。西班牙藝術家ORBITA以動物園的河馬為主題，創作了鮮活靈動的河馬壁畫，傳達生命教育與動物保育的價值。比利時藝術家ENOFone在萬華頂碩里與社區居民合作，融合在地歷史元素，呈現記憶圖像。

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駐村期間，國際藝術家們與台灣的五十多位塗鴉藝術家交流，並與當地居民、青年藝術家及藝術社群互動，促進文化對話，並在城市空間留下獨特記憶。而青年局於廿二日舉行塗鴉藝術成果交流會，讓親子體驗噴漆創作。

青年局長殷瑋表示，青年局致力推動國際交流，並透過藝術家交流計畫，讓台北更加耀眼；也與頂碩里合作，將當地舊回憶融入壁畫創作，讓里民參與其中。為延續跨文化青年交流的創新能量，青年局表示將持續推動「國內外青年藝術家交流計畫」，計畫遴選更多國際青年藝術家進駐台北，與本地青年及學校交流。

塗鴉藝術家FLEKS與其天母棒球場作品合影。（北市青年局提供）

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