捷運東環段施工減車道 內湖瑞光路恐塞爆

因應捷運環狀線東環段施工期間的交通衝擊，台北市政府評估在瑞光路實施「時段性」公車專用道。圖為瑞光路平日塞車情況。（資料照）

2025/02/24 05:30

北市府評估設公車專用道及高乘載管制 議員認為若無配套不可行

〔記者林承鴻／台北報導〕捷運環狀線東環段經內湖瑞光路段，預計今年動工，施工期恐長達四年，期間原僅雙向五線道，將再縮減一車道，上下班時段將更加塞爆。北市府研議以強制性管制應對屆時交通衝擊，評估在瑞光路實施時段性公車專用道，以及堤頂交流道進城或出城實施高乘載管制，並推廣共乘可行性。但台北市議員李明賢表示，施工區已減一車道，公車專用道再減一車道，僅剩三車道通行，在無配套措施下公車專用道不可行，塞車會更惡化。北市交通局也坦承，以內湖科技園區各企業通勤人流分散，進出城共乘策略恐難執行。如何因應瑞光路的塞車惡夢，目前市府暫無有效對策。

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設公車專用道 瑞光路只剩3車道

瑞光路為內科交通要道，周邊有眾多資訊、通訊、媒體、金融企業，平日上下班時段必塞車。台北市交通局二○二三年調查內科員工開車或共乘通勤習慣，一人汽車比例高達七十八％、全車二人約十五％、全車三人及以上約六％。

交通局坦承進出城共乘難執行

交通局綜合規劃科科長黃皇嘉指出，堤頂交流道實施高乘載管制措施，因從各地通勤到內科的人流較分散，且民調結果指出內科在地居民及工作民眾也多持反對意見，因此評估實施有困難。公車專用道部分，瑞光路車流複雜、轉向較多，道路寬度有限，單一車道公車專用道是可能的執行方向。

但李明賢指出，內湖現在的道路服務水準已不佳，若再增設公車專用道，可能會使交通狀況更加惡化，「塞得更嚴重」，特別是瑞光路右轉港墘路以及堤頂大道上國道的路段，平常下班時段已回堵非常嚴重。

李明賢︰提更多大眾運輸誘因

李明賢說，許多人跨縣市通勤，有接送小孩或其他親友需求，目前難以解決一人汽車的問題，在沒有相關配套措施下，設置公車專用道的效益恐不大。他認為，若要讓員工願意共乘，甚至放棄開車改以大眾運輸工具進內科，還是得提高更多誘因。

港墘里里長魏景城也表示，鼓勵大家不要開車，改搭公車才是塞車的解決之道，不過多數人為了方便還是會選擇開車。

台北市捷運局表示，與交通局合作委外評估「內科地區交通改善資料及策略研析工作」，預計二月底前完成交通調查資料蒐集分析，後續各項管制計畫模擬分析尚在進行中，預計今年六月底完成；另捷運施工期間實施公車專用道尚在模擬分析檢討中，目前沒有定案。

捷運局說，東環段於規劃設計階段，已預先考慮降低施工期間可能造成的交通衝擊，將利用公有地作為車站出入口及改道動線，盡可能縮減施工圍籬，瑞光路可維持雙向各二車道通行。CF710標（瑞光路Y31站、Y32站）已完成交維計畫初稿，將與交通局協調後，適時提送交通局審查。

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