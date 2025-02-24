桃園忠貞市場簡易市場 3月中旬啟用

桃市府經濟發展局整頓忠貞市場租用市六用地做為臨時簡易市場，預計3月中旬啟用。（記者李容萍攝）

2025/02/24 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市中壢、平鎮區交界的忠貞市場，有著許多滇緬異國美食，因採買民眾眾多，許多攤商自行搭建頂棚或將棚架外移到馬路上，加上流動攤販占地、占路擺攤問題嚴重，造成市容環境與交通亂象，桃園市府經濟發展局為整頓忠貞市場，將拆除違規棚架並拓寬龍平路，也租用市六用地闢為臨時簡易市場，預計三月中旬啟用。

桃園市府經發局市場科長廖振宏表示，忠貞市場攤販搭建鐵皮頂棚、攤架或違規佔用馬路做生意，影響市容、救災及垃圾車進出，市府決定拆除龍平、中山路頂棚，並將龍平路拓寬，另斥資逾一千萬元向軍方及國有財產署租用鄰近的市六用地設忠貞臨時市場，月前首次說明會中同意移置攤販多，經發局同意臨時市場將從四十攤增至六十攤規模。

請繼續往下閱讀...

第二次說明會經發局訂出臨時市場進駐資格，身分必須是桃園市民且受龍平路拓寬等工程影響的攤販，類別包含在忠貞市場本人經營且每日固定地點營業，配合工程須拆除攤位周邊定著物及營業使用設施導致無法營業的攤販，或本人經營但非每日或是不定期、特殊檔期、臨時營業的攤販；迄廿一日申請截止日，共有八十三攤提出申請，經發局將審相關資格。

廖振宏說，配合第二階段龍平路拓寬工程（中山路至貿三路），進行攤販移置至市六用地臨時簡易市場，簡易市場預計三月十日完工，攤販預計三月中旬遷移進駐，後續建管處及平鎮區公所接續進行違建拆除，與道路拓寬工程。至於原市六用地及停九用地與商業區促參案持續進行，目前已進行到可行性評估階段，預計二○二六年底招商。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法