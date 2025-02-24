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    通霄騰清公祠 重現百年接聖旨儀式

    李騰清後代昨日掃墓祭祖，重現一百卅六年前清領光緒年間獲頒聖旨旌表「五世同堂」的歷史榮耀。 （民眾提供）

    李騰清後代昨日掃墓祭祖，重現一百卅六年前清領光緒年間獲頒聖旨旌表「五世同堂」的歷史榮耀。 （民眾提供）

    2025/02/24 05:30

    客家先賢李騰清後代掃墓祭祖 重溫「五世同堂」榮耀

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮歷史建築「騰清公祠」，為客家先賢李騰清所建之李氏公廳，其後代昨日上午掃墓祭祖，重現一百三十六年前清領光緒年間「文官下轎、武官下馬」頒聖旨旌表「五世同堂」的歷史榮耀，並向文化部申請無形文化資產，予以保存。

    復刻清光緒「文官下轎、武官下馬」場景

    李騰清原居銅鑼鄉，後至通霄鎮南和、城南里拓墾，建李氏公廳，精通醫道、望重鄉里。他因推崇家庭倫理，實踐了五代同堂，獲光緒皇帝御准旌表「五世同堂」；然因早年交通不便，聖旨於一八八九年抵達通霄時，李騰清已去世兩年，由子孫於公廳前跪接。

    李騰清所建的李氏公廳，於去年獲登錄為苗栗縣歷史建築「通霄騰清公祠」，後代為紀念他獲御准旌表「五世同堂」的歷史榮耀，於昨天重現當年「文官下轎、武官下馬」頒聖旨儀式。

    儀式開始，由報馬仔敲鑼通報，哨角隊隨後鳴奏迎領騎馬武官與乘轎文官；待文官下轎、武官下馬後，各房子嗣代表於公廳前跪接聖旨，再依循傳統三獻禮祭祖，莊嚴隆重。之後宗親們轉往李騰清位於銅鑼鄉的墓塚祭祀。

    申請無形文化資產 盼儀式代代相傳

    儀式吸引許多宗親子嗣及地方民眾參與觀禮。後代李安能表示，二十多年前，也曾辦理過「文官下轎、武官下馬」頒聖旨旌表「五世同堂」活動，隨著宗親認同度提高，所以今年盛大辦理，並向文化部申請無形文化資產，盼讓此儀式代代相傳。

    武官騎馬前來。（民眾提供）

    武官騎馬前來。（民眾提供）

    文官乘轎而至。（民眾提供）

    文官乘轎而至。（民眾提供）

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