美濃客英雙語說故事比賽 題材有創意

高雄美濃首創「第四屆廣越盃客英雙語說故事」比賽，今年表演題材多元且富創意。 （美濃博士學人協會提供）

2025/02/24 05:30

〔記者蘇福男／美濃報導〕美濃客家鄉親自掏腰包舉辦的「第四屆廣越盃客英雙語說故事」比賽，今年計有六十九隊、二百多名選手參賽，表演題材多元且富創意，美濃特色、新聞時事、環保食農和童話故事，都成為美濃學子的表演主題。

客英雙語說故事比賽由美濃博士學人協會舉辦，美濃鄉親廣越公司董事長吳朝筆贊助全部經費，提供國中小組第一名一萬六千元獎金，希望藉由高額獎金吸引各校高手踴躍參賽，展現美濃區客華雙語沉浸式教學及英語雙語教育成果。

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比賽分國小高、中、低年級組和國中組，參賽者須全程使用英客語說故事，任一語言依不同學習階段需占十至四十％不等比例，全程不可只使用單一語言。

美濃博士學人協會秘書長古錦松表示，今年明顯感受到參賽學生客語表達更加自然生動，透過客英說故事賽事，對客語復振確有莫大激勵、提升，低年級組展現極大創意，改編多本中英文繪本故事，也有將生活經驗融入的《聖誕老公公著傷》自編故事，其中一名小參賽者不僅台風穩健，英客語發音也十分標準流暢，令人刮目相看。

比賽結果各組第一名─國中組：楊雅茹、楊敏瑜、賴卉芸（南隆國中），國小高年級組：鍾宇真、鍾采歆、黃楀彤（廣興國小），中年級組：高僅捷、陳可茵、毛胤芸、邵珩（吉洋國小），低年級組：彭梓晴、夏榆欣、張益嘉、涂昕榆（吉東國小）。

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