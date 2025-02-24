為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台鐵高雄車站多角化經營 攤商進駐

    高雄車站首家民營攤商進駐，為多角化經營踏出第一步。（記者王榮祥攝）

    高雄車站首家民營攤商進駐，為多角化經營踏出第一步。（記者王榮祥攝）

    2025/02/24 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站上週六出現第一個民營攤商，雖只是短期租用，卻象徵高雄車站休憩空間朝多角化經營踏出第一步；台鐵指出，未來不排除引入市集、攤車、或出租廣告，會把握每個商機，讓車站更好玩。

    未來還有市集、攤車 讓車站更好玩

    高雄車站去年十二月底啟用後，雲朵天棚（高雄綠之丘）、地下廣場，加上高雄捷運動漫街，吸引許多民眾走訪，也逐漸找回車站原有人氣。

    不過民代、地方人士甚至周邊商家，都期待車站遼闊空間能充分運用，建議可挹注合適的商業活動，凝聚更多人潮。

    最近高雄車站地下圓形廣場出現一處攤商，因為只有一家、在廣場中頗為顯眼，販售餅乾、魷魚絲等零食，不少旅客經過時都會稍微觀察一下，也有人順路就買了些商品當伴手禮。

    業者指出，是向台鐵租借場地設攤，上週六（廿二日）才開張，因為首次在車站營業，還在摸索如何促銷。

    旅客捧場 老人家還有折扣

    記者現場觀察，會停留在攤商旁的旅客，多少都會購買一些商品。業者碰到長輩還會臨時多點折扣，讓老人家稱讚真會做生意。

    台鐵資產開發處證實，這是第一家進駐高雄車站的攤商，租用日期為二月廿二日到三月二日。

    開發處說明，台鐵訂有場地短期租借作業須知，高雄車站空間每日九平方公尺三千元，政府機關借用辦活動八折計費、公益性質五折計費，另有擺設攤車半日者五折優惠。

    台鐵表示，針對高雄車站下沈式廣場正持續研議多元使用方式，評估引進主題展演、展售、或攤車市集等型態，站內也將規劃廣告空間，會把握每個商機，也讓車站更有趣、更好玩。

    有興趣業者或機關單位，均可洽台鐵資產開發處高雄營業分處，電話（○七）二三五一○六五 。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播