40輛改裝車車聚吵人 警開25張罰單

民生停車場22日深夜聚集40餘輛改裝車聚集，警方開單告發。 （屏東警分局提供）

2025/02/24 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣立民生立體停車場二十二日深夜聚集四十餘餘輛改裝車聚集，不但猛催油門製造的噪音也讓附近民眾受不了，屏東警方獲報出動快打部隊到場，當場開出二十五張的罰單，所有車輛都列管，以預防進行飆車活動。

車輛列管 預防飆車活動

警方表示，位在屏東市的民生立體停車場，在二十二日深夜點後出現大批改造車輛聚集，並在深夜中猛催油門製造噪音，屏東警分局獲報民生立體停車場內有改裝車輛聚集，進行危險駕駛，警方立即調派線上快速打擊部隊二十人前往現場，發現停車場內共聚集四十餘輛車輛，車友透過網路社群貼文聚集，警方在各樓層逐一盤查車主及車籍，在現場告發十八件違規改裝車體及引擎、六件未繫安全帶及一件無照駕駛，同時嚴正警告現場車友，不得進行競速飆車、危險駕駛或噪音擾民行為。

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警方事後也將調閱停車場監視器畫面，全面掌握參與車輛資訊，並函發車籍地警察機關約制，防止違規行為擴散，而改造車體及引擎可開罰九百到一千八百元，未繫安全帶可開罰一千五百元，無照駕駛可開罰六千到二萬四千元，因此該案最高可開罰六萬五千四百元。

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