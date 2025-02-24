改善人本交通環境 嘉市2工程將完工

嘉市北園國小及北園國中通學步道預定4月完工，市長黃敏惠（右二）日前前往視察工程。（記者丁偉杰攝）

2025/02/24 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市持續以人本改善交通環境，「大雅路一段人行道改善工程」即將於三月中旬前完工，「北園國小及北園國中通學步道」預定四月完工。市府表示，大雅路一段人行道改善工程完工後，可解決路樹竄根造成人行道破損不平影響通行安全問題，北園國中小兩校的步行環境完工後，守護民眾及學生上下學安全。

市府工務處指出，二○二一年向國土管理署提案獲核定總經費五千萬元，移除黑板樹改植烏心石及魚木。大雅路一段雙側改善總長度為二三八○公尺，工程改善既有人行道鋪面及無障礙設施改善，增設自行車道，並於民權東路及文雅街口增設左轉專用車道，全段二側新增停車帶。

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北園國小及北園國中原本並無通學步道，新設通學步道工程總經費達三六○○萬元，工程範圍含括北園街、北社尾路、北社尾一六六巷及雙園街，全長約五五○公尺，新設步道寬度一．五至三公尺，目前整體工程進度已達八十三％以上，預計四月完工。

工務處表示，工程內容包含新設家長接送區、電力桿（纜）線下地工程，整合路口人行道外推及交通處行穿線退縮、調整車道寬度配置、採雙色溫路燈來提高行車安全。

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