響應大罷免 台派歐里桑設免費閱報區

王明松長年騎檔車在嘉義市區，宣揚台灣應建立正常化國家理念。（記者丁偉杰攝）

2025/02/24 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕全國掀大罷免潮，嘉義市八旬「台派歐里桑」王明松呼應「罷免救台灣」，將家中訂閱的《自由時報》依主題分類，在住家中山路鬧區的電器行門口前設置閱報座位供民眾免費閱報，呼籲大家「看自由時報顧台灣」，一起防範中國無孔不入的滲透，守護台灣主權。

暢談理念 呼籲看自由時報顧台灣

暱稱「電器王」的王明松，深具台灣主體意識，年輕時即宣揚台灣應建立正常化國家理念，長年以來騎檔車在嘉義市區以小蜜蜂式宣傳主張，假日開廂型車到各縣市景點「放送」，身體力行逾四十年之久。

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王明松在店門口貼滿「台獨阻擋中國霸權」、「捍衛台灣人人有責」等手寫標語，每每吸引路人目光、好奇駐足時，他便中氣十足地述說理念，如推動台灣法制化、公投制憲保台灣等理念，獲路人回應稱讚「正港台灣人」。

他呼應全國大罷免潮，將家中訂閱《自由時報》依主題分類，在門口前設閱報座位供民眾免費閱報，呼籲台灣人「看自由時報顧台灣」，一起防範中國無孔不入的滲透，守護台灣主權。

王明松說，政治應是站在人權、民主角度服務人民，不能被中國的政治文化干涉，親中的藍白立委所做的事情，根本沒有顧及台灣整體安全、利益，根本都「黑白搞」，要讓台灣政府倒，在台灣生活，卻對台灣沒有感恩的心。

日前有兩位從台南來嘉市遊玩的男大生經過王明松店家口好奇地停下腳步。王明松上前講述台灣優先理念，兩位男大生對充滿熱情的王明松感覺就像鄰家歐里桑，耐心地聽著王說話，彷彿上了一堂公民課，離去時帶著滿滿收穫。

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