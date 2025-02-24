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    全國護理健走日 台南500多人響應

    台南市安平港濱歷史紀念公園是「健康台灣，全國護理健走日」活動地點之一。（記者王姝琇攝）

    台南市安平港濱歷史紀念公園是「健康台灣，全國護理健走日」活動地點之一。（記者王姝琇攝）

    2025/02/24 05:30

    〔記者王姝琇、劉婉君／台南報導〕台南兩大護理師公會昨響應「健康台灣．全國護理健走日」，分別在安平港濱歷史紀念公園、山上花園水道博物館辦理健走活動，五○○多名護理師一起健康齊走。台南市長黃偉哲表示，在全國護理人力短缺的情況下，仍有這麼多護理夥伴堅守崗位，為民眾的健康付出無數心血，專業與奉獻精神，值得我們由衷的肯定與感激。

    台南有台南市護理師公會與大台南護理師公會兩大護理團體，五○○多名護理師響應全國護理健走日，暫時放下工作壓力攜手走出戶外，獲得身心靈放鬆，也展現護理專業對健康的關注與實踐。黃偉哲分別前往安平區、山上區獻上祝福，向所有護理人員表達誠摯感謝。

    參與的護理人員及民眾沿著博物館園區的步道，一邊健走一邊欣賞美景，衛生局也在現場設立疫苗接種站及健康關卡。

    南市衛生局長李翠鳳表示，護理工作充滿挑戰，從臨床照護到長期照顧，無論是日夜輪班的辛勞，還是面對突發醫療事件的緊張，護理人員始終站在第一線，守護民眾的健康。健走活動不僅是促進身心健康的機會，更象徵著我們對護理夥伴的支持。

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