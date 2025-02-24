《如果我是知縣》城池圖 穿越府城300年

府城迄今仍續存的大南門位在南門公園內，保留當年南門城的樣貌。（記者王姝琇攝）

2025/02/24 05:30

文史工作者張鎧臣以1807年古地圖為底 融合現代版2百餘處地標

〔記者王姝琇／台南報導〕今年逢府城建城三百年，文史工作者張鎧臣以一八○七年《續修臺灣縣志》內的城池圖為底，融合現代兩百餘處地標，繪製出二○二五年版台灣府城池圖，取名《如果我是知縣》，府城概念已深烙在當代台南市民的日常生活之中。

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標示四大門、四小門及兌悅門

府城建城三百年源自一七二五年開始興築台灣府城，以確保台灣府治及周邊居民、商號的安全，城的建立也奠定台南城市的基礎範圍。迄今台灣府城城門與城牆只有部分存續，包括大東門、大南門、兌悅門，及遷至成大的小西門遺構。

張鎧臣提及，為讓更多民眾認識府城的過去、現在及未來，以《續修臺灣縣志》的城池圖為底圖，融合現代兩百餘處地標繪製《如果我是知縣》，另自製網站介紹府城環城遺構殘跡及遺址。

台南女中、百貨公司都標註

新版台灣府城池圖標示出四大門、四小門及城外兌悅門位置，不同的是，小西門遺構已遷至成功大學，與原城池圖有所不同。古地圖城內有兩百餘處現代建築標示，台南女中、民生綠園、天壇、新光三越、大遠百、台南火車站、城隍廟、全美戲院、蝸牛巷、美術二館、地方法院、大潤發等地，都鉅細靡遺地標註在相對應位置。地圖一曝光，大批網友、台南市民都讚不絕口。

熟悉在地文史 一天完成地圖

張鎧臣說，因長期研究在地文史，也時常走訪各地進行田調、攝影記錄，對城內建築與地理相對應位置相當熟悉，只花一天就完成新版地圖，希望民眾能透過此圖以不同角度認識府城古今的面貌，帶民眾以趣味方式穿越歷史，深度了解府城建城三百年。

響應府城建城三百年，台灣府城隍廟將於五月三日舉辦「迓城隍」遶境，主委郭榮哲近日率領管委會代表前往各地送大帖，敬邀全國十二間城隍廟大會師。遶境將以大東門、大南門、大北門、大西門的四個城門為範圍，屆時將設置四座表演舞台及市府觀禮台，邀民眾共襄盛舉。

文史工作者張鎧臣融合府城古今面貌創作《如果我是知縣》城池圖，驚豔大眾！（張鎧臣提供）

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