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    首頁　>　生活

    《文化部預算遭刪凍》台中「自由路上藝術節」 音樂節被迫取消

    2025/02/24 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣唯一以轉型正義為主軸的「自由路上藝術節」，今年邁入第七屆，受文化部今年度預算遭藍白立委無差別凍刪逾四十億衝擊，藝術節重頭戲「音樂節」及人權市集因經費不足被迫取消，藝術節廿三日照常開展，與會人士手持自由之花，盼呼應全台各地公民運動遍地開花，讓自由精神也在各地綻放。

    由好民文化行動協會每年在二二八和平紀念日前夕推出的「自由路上藝術節」，以藝術與文化行動由下而上推動轉型正義，其中「自由路上音樂節」每年邀請堅持台灣主體性的獨立樂團演出，並有人權市集等活動，展現文化行動的力量。

    「好民」副理事長林芳如指出，以往舉辦自由路上藝術節預算多靠自籌及小額捐款，約三分之一爭取文化部補助，去年遭國民黨立委抹黑拿政府補助鼓吹青鳥行動與號召罷免立委等，藍白立委刪轉型正義預算，更無差別凍刪文化部預算，影響所及今年預算申請無以為繼，經費縮減下幾經評估，忍痛取消音樂節。

    「好民」理事長鍾瀚樞指出，目前地緣政治動盪，內外交迫，國家處境艱難，今年雖無法舉辦音樂節，呼籲民眾一起攜手讓台灣文化主體性在地生根；史明基金會董事長黃敏紅昨也指出，近來立法院被藍白立委以多數剝奪民主投票權，甚至企圖惡意讓台灣陷入混亂，讓中國得利。

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