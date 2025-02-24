《台中》台中人行道傷人 國賠案去年增2.6倍

台中市崇德路一段人行道鄰路口處竟延伸設計一個高十七公分水泥「邊框」，建設局澄清，因民宅低於路面，加設緣石區隔，避免雨天淹水。（建設局提供）

2025/02/24 05:30

前年通過3件、去年增至8件 議員批有違人本交通理念

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府致力打造安全步行環境，市議員陳俞融質疑，人行道路面屢見高低不平，更有路口出現高十七公分的水泥「邊框」攔路，民眾常因高低差等「陷阱」跌倒受傷，近三年來已有十六件國賠案成立，前年通過三件，去年激增到八件，增為二．六倍。建設局指出，已積極定期巡檢針對有安全之虞的路面加強修繕與優化。

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崇德路人行道竟有17公分高「邊框」

陳俞融說，市府極力宣揚優化人行環境，但實況卻是不少既有人行道存在高低落差大或鋪面不平整、破損等問題，其中崇德路一段人行道經改造後，有一路口在人行道鄰路口處竟延伸設計一個高出路面十七公分的水泥「邊框」，且佔據路口接斑馬線一半的空間，但對向人行道路口卻未見相同設計，同路口竟有兩套設計，且路口有阻礙物橫陳，行人過馬路若稍不注意，就可能被突兀的邊框絆倒，十分危險。

近3年31件行人受傷國賠申請案

陳俞融指出，台中市從二○二二年到二○二四年共有卅一件行走人行道受傷的國賠申請案，導致民眾受傷的原因包括，人行道鋪面不平整及人行道高低落差過大，形成行人安全危機，正常行走在人行道上也會受到傷害，完全不符合「人本交通」的理念。

市府：民宅騎樓低增區隔緣石

她質疑卅一件國賠案只是冰山一角，可能有為數不少的市民因小傷害而未提出賠償。她說，已成立的十六件國賠案中，二○二三年申請案僅三件，去年增為八件，增為二．六倍，她要求市府應全面清查人行道現況，針對高低落差超過規範的路段應加速改善，確保行的安全。

針對陳俞融質疑崇德路路口有攔路「邊框」，建設局說明，因該路口處民宅騎樓低於既有路面，為避免雨水倒灌積水，配合民宅高度採平面式人行道設計，並在路口處增加緣石區隔，緣石上有劃設黃黑漆增加辨識度，避免車輛誤駛入人行道。

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