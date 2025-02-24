為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    急診爆滿 醫界罕發文求救 邱泰源：先調整門急診住床比例

    衛福部長邱泰源表示，希望從穩住急診人力、改善環境、分流民眾就醫等，讓急診壅塞獲得緩解。（記者林惠琴攝）

    衛福部長邱泰源表示，希望從穩住急診人力、改善環境、分流民眾就醫等，讓急診壅塞獲得緩解。（記者林惠琴攝）

    2025/02/24 05:30

    〔記者林惠琴／台北報導〕大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救聲明，直指今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，並示警若問題持續，將引發急診醫護大規模離職。衛福部長邱泰源昨表示，會請醫院調整門急診住床比例、健保合理給付、加強宣導病人分流努力改善；衛福部今將再邀集醫界討論解方。

    研議合理給付、宣導病人分流

    林口長庚醫院急診昨等待住院一度達一三八人，台大醫院也有八十九人，不少醫院都塞車。有急診醫師直言打定主意要離職了，苦嘆近期急診根本當病房在顧，一上班接了廿、卅床，連需要加護病房的病人也滯留急診。也有護理人員哀怨連上十六小時班，做到很想哭！

    急診醫學會提出短期三大應變，包含提高急診住院配床比例、強化加護病房資源調控與分級醫療；長期四大改革為訂定「急診緊急狀態應變機制」、調整健保支付、推動急診住院替代選項、設立可用病床等監測機制。

    邱泰源強調，會請各醫院調整門急診住床比例，調配給急診多一點床數，但門診亦有不少癌症要開刀、化療的患者，拜託醫院管理者靈活調整，並可增加急診人力，同時請健保署研議提供合理給付，列入緊急處理。此外，由醫師公會幫忙宣導民眾流感、腹瀉可先到診所，醫師判斷需轉診再轉到適當醫院，不必都湧向大醫院急診。

    衛福部今將再邀醫界討論解方

    衛福部醫事司長劉越萍指出，流感、諾羅病毒等疫情因素，預估三月急診壅塞情況才會好轉，日前已開會強化短期作為，策略與醫學會方向一致，特殊病床可彈性調度收治一般病人，健保署也會配合給付，預計開放到三月十五日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播