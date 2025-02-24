急診爆滿 醫界罕發文求救 邱泰源：先調整門急診住床比例

衛福部長邱泰源表示，希望從穩住急診人力、改善環境、分流民眾就醫等，讓急診壅塞獲得緩解。（記者林惠琴攝）

2025/02/24 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕大醫院急診爆滿，台灣急診醫學會罕見發出求救聲明，直指今年急診壅塞情況已達前所未有的嚴重程度，並示警若問題持續，將引發急診醫護大規模離職。衛福部長邱泰源昨表示，會請醫院調整門急診住床比例、健保合理給付、加強宣導病人分流努力改善；衛福部今將再邀集醫界討論解方。

研議合理給付、宣導病人分流

林口長庚醫院急診昨等待住院一度達一三八人，台大醫院也有八十九人，不少醫院都塞車。有急診醫師直言打定主意要離職了，苦嘆近期急診根本當病房在顧，一上班接了廿、卅床，連需要加護病房的病人也滯留急診。也有護理人員哀怨連上十六小時班，做到很想哭！

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急診醫學會提出短期三大應變，包含提高急診住院配床比例、強化加護病房資源調控與分級醫療；長期四大改革為訂定「急診緊急狀態應變機制」、調整健保支付、推動急診住院替代選項、設立可用病床等監測機制。

邱泰源強調，會請各醫院調整門急診住床比例，調配給急診多一點床數，但門診亦有不少癌症要開刀、化療的患者，拜託醫院管理者靈活調整，並可增加急診人力，同時請健保署研議提供合理給付，列入緊急處理。此外，由醫師公會幫忙宣導民眾流感、腹瀉可先到診所，醫師判斷需轉診再轉到適當醫院，不必都湧向大醫院急診。

衛福部今將再邀醫界討論解方

衛福部醫事司長劉越萍指出，流感、諾羅病毒等疫情因素，預估三月急診壅塞情況才會好轉，日前已開會強化短期作為，策略與醫學會方向一致，特殊病床可彈性調度收治一般病人，健保署也會配合給付，預計開放到三月十五日。

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