明起回溫 228連假適合出遊

一週天氣預報

2025/02/24 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕再冷一天就要回暖，中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，中部以北、東北部地區今明清晨仍有十度左右低溫，明白天起逐漸回暖，各地轉為東風、東南風為主的天氣，一直到二二八連假期間，白天氣溫都將維持在廿度以上，低溫十五至十七度，適合出遊。

今明清晨低溫10度

中央氣象署預報員陳姵安說明，今日水氣稍有減少，但基隆北海岸、東半部地區仍有局部短暫雨，桃園以北、恆春半島則有零星雨，其他地區多雲到晴。中部以北、東北部清晨仍有十一至十三度低溫，局部地區有十度以下低溫，桃園到台南地區清晨則可能有輕微輻射冷卻發生；北部、宜花地區的白天氣溫僅十四至十七度，整日寒冷，其他地區則可達廿度以上。

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白天氣溫可達20度以上

陳姵安提醒，這波大陸冷氣團預計影響至明日清晨，今日入夜後至明晨期間，氣溫會下降一至二度，但明日白天因大陸冷氣團減弱，各地氣溫明顯回升，週四前白天氣溫都可達廿至廿二度以上，低溫約十五至十七度，並維持多雲到晴的好天氣，僅東半部地區、恆春半島有零星雨。

此外，陳姵安說，週三、週四受到華南雲系與台灣北方滯留鋒附近的水氣影響，台灣周邊水氣稍微增加，但僅東半部地區有局部短暫雨，中部以北地區有零星短暫雨，其他地區多雲。

陳姵安指出，二二八連假首日後，台灣周邊轉為偏東南風，環境再度轉乾，預計持續到下週日，各地多雲到晴，僅東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，白天氣溫可達到廿四至廿六度左右，低溫約十五至十八度。

中央氣象署也提醒，明後天西半部、金門、馬祖，以及週四、週五的中部以北、金門、馬祖地區，容易有低雲或霧影響能見度，行車與交通往返時需特別注意。

氣象署預報，這波大陸冷氣團預計影響至明日清晨，明白天起逐漸回暖。（記者方賓照攝）

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