自由日日Shoot》高雄打造首座合法寵物生命園區 台中規劃興建火化、納骨紀念設施

高雄市打造全國首座寵物生命紀念園區-寵愛憶生，提供環保樹灑葬。（記者陳文嬋攝）

2025/02/24 05:30

〔記者陳文嬋、張軒哲、吳俊鋒／綜合報導〕為讓民眾跟視如家人的毛小孩好好說再見，高雄市打造全國首座寵物生命紀念園區，提供三千五百個穴位；台中市也將於大甲區劍井段兩筆特定農業區用地，興建寵物火化及納骨服務為主的生命紀念設施，讓市民溫馨追思寵物。

高市農業局二○二一年於燕巢區軍人公墓旁打造「寵愛憶生」園區，是全國首座合法寵物生命紀念園區，提供環保樹灑葬、火化等服務，總計三千五百個穴位，並設有追思牆及獸魂碑，供民眾追思寵物。飼主說，選擇把狗狗的骨灰放在這邊，主要考量這裡是合法且專屬寵物骨灰樹灑葬園區，環境很開闊清幽，隨著園區草木茁壯，會感覺狗狗並沒有真的離開，只是換成另一個形式存在。

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農業部於去年十二月核准於台中市大甲區劍井段兩筆特定農業區用地，興建寵物火化及納骨服務為主的生命紀念設施，將是台中首座公立寵物生命紀念設施。

台中市動保處長林儒良表示，大甲區劍井段生命紀念設施用地將設置火化爐、冷凍保存櫃及追思空間等，提供個別火化或集體處理，每年火化處理量約四千隻犬貓，不僅服務飼主，也能協助處理動物之家收容的流浪動物，以及街道犬貓遺體。

台南私立白馬園區申請合法化

台南有五座私立寵物生命園區，兩處在新化，老字號的「白馬寵物生命紀念園區」營運迄今超過廿五年，光是寵物的花樹葬就已上萬盆，專員黃駿騰表示，公司規劃兩公頃新園區，配合相關規範打造整體環境，並設置現代化塔位，因應未來需求，正申請合法化，力拚全市首例。

高雄市打造全國首座寵物生命紀念園區-寵愛憶生，提供環保樹灑葬。（記者陳文嬋攝）

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