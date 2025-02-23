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    首頁　>　生活

    竹市通學步道開工 人行便道停滿汽機車

    新竹市三民國中通學步道改善工程已動工開挖，但市府設的臨時便道塞滿汽機車，學生走馬路上險象環生。（記者洪美秀攝）

    新竹市三民國中通學步道改善工程已動工開挖，但市府設的臨時便道塞滿汽機車，學生走馬路上險象環生。（記者洪美秀攝）

    2025/02/23 05:30

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府本月初宣布投入八二三萬元進行三民國中一四六公尺通學步道改善工程，沒想到動工開挖舊有人行道後、臨時便道停滿各種汽機車，逼得學生得與車爭道。市議員曾資程及當地里長黃建廷說，臨時便道仍停滿汽機車，學生根本無人行道可走，且導引動線混亂，也無人員現場指揮，學生被迫與車爭道，根本是行人地獄推手。

    三民國中學生被迫與車爭道

    曾資程說，人行道建置是這幾年政府推動的重要政策，市府目前執行的通學步道、人行道，有許多是延續前朝規劃爭取中央補助，市府團隊對相關政策本應駕輕就熟，沒想到換了市長，除工程延宕是家常便飯，就連交通維持計畫及施工細節都亂了套。

    黃建廷說，根本不知道三民國中通學步道已開挖，市府先前也未開施工說明會，看到學生及居民走在危險的便道，要閃臨時通道上停滿滿的汽機車，還要閃馬路上的汽機車，相當危險。

    教育處：請交通處通知車主移車

    曾資程現勘也發現，臨時通道仍有多部汽機車，因未清空，學生無路可走，只能走在馬路上與車爭道，導致學生及居民忿忿不平，在新加坡的代理市長邱臣遠有感受到學生飽受安全威脅嗎？

    市府教育處表示，三民國中通學步道工程臨時人行道建置，先前有一部停置超過兩個月的轎車及少數久停未曾移動的機車，已請交通處依規貼公告並協助通知車主，並請廠商做好交通維管，學校也會派員協助，維護學生上放學安全。

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