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    反思威權統治 港人拍蔣介石銅像開展

    程麗珊在大溪慈湖紀念雕塑公園拍下的銅像攝影創作，表現威權的價值觀。（記者黃政嘉攝）

    程麗珊在大溪慈湖紀念雕塑公園拍下的銅像攝影創作，表現威權的價值觀。（記者黃政嘉攝）

    2025/02/23 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕參加《在桃園歷史迷宮中打怪—2025在地公民行動》的香港婦人程麗珊，把在大溪慈湖紀念雕塑公園拍攝故總統蔣介石銅像的攝影作品，用後製手法表現昔日威權價值觀，在台灣民主意識發展後慢慢消逝，她的先生吳錦明則拍攝桃園市街路威權遺緒景物，兩人作品即起至三月二日，在中壢區「巷仔46文化共享空間」舉行「製作威權．時代印象」攝影展，請參觀者反思威權政治之害。

    程麗珊說，她這次另用保鮮膜包住蔣氏銅像攝影創作，象徵慈湖如保鮮膜保存從全國各地移來的蔣氏銅像，卻未說明其來歷，如果說明，可讓參觀者知道第一個蔣氏銅像是一九四五年提出、隔年建造，直到一九九七年設立這座公園，也是台灣近代史的一環。

    新北市永和社區大學副主任張素真表示，德國不會把希特勒當崇拜偶像，但在台灣，很多民眾對蔣介石銅像的敬畏印象仍深植心裡，今年是蔣介石逝世五十週年，永和社大歷史小旅行工作隊到中壢「魏廷朝故居」、「巷仔46文化共享空間」，透過影像、特展、走讀、工作坊等，引領民眾思考台灣威權歷史與人權現況。

    市議員魏筠說，來自香港的程麗珊看待蔣介石銅像的觀點，跟台灣人不大相同，台灣很早經歷蔣介石威權統治，香港人的生長環境對威權統治的感受比較不明顯。

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