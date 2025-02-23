機捷A8到A13停電 民怨拉行李不便

桃園機場捷運A13機場第二航廈站停電，民眾得摸黑拉行李爬樓梯。（民眾提供）

2025/02/23 05:30

昨上午6個站沒燈光 手扶梯與電梯停止運轉 桃捷開放免刷卡出站

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園機場捷運A8長庚醫院站到A13機場第二航廈站，昨天上午八點十一分，莫名電力跳脫，導致史無前例多達六個車站內瞬間沒有燈光、手扶梯與電梯停止運轉等，搭車、候車旅客傻眼，相關各站內一陣混亂，民眾諷刺「現在是晚上嗎」？只能拉著很重的行李擠著爬樓梯，估計遭遇不便的旅客達數百人，所幸運行中的機捷列車未受影響，否則慘況不堪設想。

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經了解，當時台灣電力公司的供電正常，桃園大眾捷運公司事後初判，這次車站停電事件，是本身供電系統設備故障所致，該公司向民眾致歉。

A8站停電約14分鐘 其餘5至7分鐘

桃捷公司當時緊急要求站務人員在站內宣布停電狀況，開放民眾不須刷卡就能出站，統計A8站停電約十四分鐘，其餘五站停電五到七分鐘不等。

停電的六個車站都出現混亂狀況，其中，A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站的旅客，多有拉行李需求，看到手扶梯與電梯停擺，忍不住哀號，怨說搭機捷就是希望輕鬆抵達桃園國際機場，豈料車站竟然會停電，還未到機場就被掃興。

桃捷公司公共事務室經理張逸群說，A8站到A13站屬同一個供電區，該區有兩套供電系統，一套作為備援系統，昨使用中的系統出現狀況後，立即啟動備援系統恢復供電；至於電力跳脫的原因、什麼設備損壞、有無外力介入？都待機捷昨天深夜收班後派員詳查，釐清原因後，將檢討並訂定防範相關事件的標準作業程序。

議員質疑是否有辦大型活動能力

議員黃瓊慧批評，十五日發生機捷列車對台灣燈會人潮疏運不及，進出A18鐵桃園站、A19桃園體育園區站的民眾塞爆，昨突有車站停電，燈會期間的兩個假日，機捷都出包，不免讓人懷疑市府團隊真的有舉辦大型活動的能力嗎？

議員王珮毓認為，民眾搭乘機捷就是看中便利性，卻得摸黑扛行李爬樓梯，事件嚴重影響桃園市與桃捷公司的形象，是否管理上出現問題，必須好好檢討。

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